Εθνική κρίση σε δημοφιλή εξωτικό προορισμό για τον HIV: Πέθαναν 18 από τα 59 νεογέννητα με τον ιό

Snapshot Τα νησιά Φίτζι κατέγραψαν αύξηση 27% στα κρούσματα HIV μέσα σε έναν χρόνο, με 2.016 διαγνώσεις το 2025.

Πενήντα εννέα νεογέννητα μωρά γεννήθηκαν με HIV πέρυσι και 18 πέθαναν πριν από το πρώτο τους έτος.

Η κυβέρνηση κήρυξε εθνική κρίση και σχεδιάζει να επεκτείνει την πρόσβαση σε δωρεάν εξετάσεις, φάρμακα πρόληψης και υπηρεσίες μείωσης βλάβης.

Περίπου ένας στους 60 ενήλικες στα Φίτζι ζει με HIV, με το 39% να γνωρίζει την κατάστασή του και το 22% να λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία.

Η μετάδοση του HIV σχετίζεται κυρίως με σεξουαλική επαφή και χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, σύμφωνα με το UNAIDS. Snapshot powered by AI

Μία δραματική αύξηση κατά 27% στα κρούσματα του ιού HIV σε σχέση με πέρυσι καταγράφουν τα νησιά Φίτζι, με την κυβέρνηση να κηρύσσει εθνική κρίση, καθλως εντείνονται οι ανησυχίες για ευρεία εξάπλωση μίας ασθένειας, που κάποτε επικεντρωνόταν μόνο σε ναρκομανείς.

Η κυβέρνηση ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook ότι 2.016 άνθρωποι διαγνώστηκαν με HIV το 2025 και υπολόγισε ότι ένας στους 60 ενήλικες ζούσε με τη νόσο.

Πενήντα εννέα μωρά γεννήθηκαν με HIV πέρυσι και 18 πέθαναν πριν από τα πρώτα τους γενέθλια, ανέφερε επίσης.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι εκτεταμένες δοκιμές βοήθησαν στην αποκάλυψη λοιμώξεων, επιτρέποντας την έγκαιρη θεραπεία.

Τα Φίτζι σχεδιάζουν τώρα να διευρύνουν την πρόσβαση σε δωρεάν, εθελοντικές και εμπιστευτικές εξετάσεις, φάρμακα πρόληψης, καθώς και υπηρεσίες μείωσης της βλάβης για χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών και θεραπεία.

Fiji has declared a national emergency as HIV cases surge, and is expanding access to testing, treatment and prevention services. Read more: https://t.co/Aqt8EviBcO pic.twitter.com/WnJd73qGU7 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 17, 2026

Τα Φίτζι, μια χώρα περίπου 900.000 κατοίκων, βιώνουν μια από τις πιο απότομες αυξήσεις νέων μολύνσεων στον κόσμο, σύμφωνα με το UNAIDS.

Εκτιμά ότι 9.100 κάτοικοι των Φίτζι ζούσαν με τον ιό HIV πέρυσι και ότι μόνο το 39% γνώριζε την κατάστασή τους και ότι το 22% λάμβανε αντιρετροϊκή θεραπεία.

Μεταξύ των περιπτώσεων με γνωστή οδό μετάδοσης, περισσότερες από τις μισές συνδέονταν με σεξουαλική μετάδοση και πάνω από το 42% με την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών, ανέφερε το UNAIDS.

Η εκτίμηση των Φίτζι για έναν στους 60 ενήλικες που ζουν με HIV παραμένει κάτω από περιοχές της Αφρικής, όπου σχεδόν 1 στους 35 ενήλικες ζει με HIV, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.