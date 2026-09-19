Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Ακυρώθηκαν πτήσεις

Snapshot Δύο δεξαμενές καυσίμων της Aramco και το κτίριο φορτίων του αεροδρομίου του Ριάντ πήραν φωτιά μετά από εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο.

Πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, ενώ δύο διάδρομοι προσγείωσης είναι εκτός λειτουργίας.

Οι επιθέσεις σχετίζονται με τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, που έχουν αυξήσει τις απειλές για τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Η Saudi Aramco ενημέρωσε ευρωπαϊκά διυλιστήρια για μειωμένες ποσότητες αργού πετρελαίου λόγω επιθέσεων στον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι έχουν αποκτήσει έλεγχο στις ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και στα νησιά του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, επηρεάζοντας τις κρίσιμες διαδρομές πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, ενώ πυκνός μαύρος καπνός έγινε ορατός από αυτόπτες μάρτυρες κοντά στο αεροδρόμιο.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το περιστατικό, ωστόσο λίγο νωριτέρα είχε άρει τις προειδοποιήσεις που είχε στείλει από το βράδυ για ενδεχόμενη απειλή, αφού drones αναχαιτίστηκαν πριν φτάσουν στην πρωτεύουσα.

Πολλές προγραμματισμένες πτήσεις του Διεθνούς Αεροδρομίου καθυστέρησαν ή αναστάλθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο δεξαμενές καυσίμων της Aramco βόρεια του αεροδρομίου, καθώς και το κτίριο φορτίων του αεροδρομίου έχουν πάρει φωτιά, ενώ οι διάδρομοι 15L και 15R στο Αεροδρόμιο του Ριάντ είναι εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με εικόνες του Reuters, μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού έγινε ορατή από τον αυτοκινητόδρομο του αεροδρομίου, κοντά στο κτίριο του τερματικού σταθμού. Η επίθεση έρχεται λίγο μετά την νυχτερινή επίθεση των Χούθι, με εκρήξεις να σημειώνονται σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Η Σαουδική Αραβία έχει αποτελέσει στόχο νέων σφοδρών επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης το τελευταίο διάστημα. Ενεργειακές υποδομές, πλοία και πόλεις έχουν δεχτεί πυραυλικές επιθέσεις, δημιουργώντας νέες απειλές στην παγκόσμια ροή του πετρελαίου, θέτοντας σε κίνδυνο την κύρια εναλλακτική διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας για τις εξαγωγές του Κόλπου, ενώ η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένη

Η βασικότερη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Σαουδικής Αραβίας, Saudi Aramco, ενημέρωσε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα τους διαθέσει ποσότητες αργού πετρελαίου τον επόμενο μήνα, μετά την επίθεση με drones στον βασικό αγωγό της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία έκλεισε τον αγωγό «Ανατολής-Δύσης» (East-West Pipeline) μετά από επίθεση με drone. Την ίδια ώρα, οι Χούθι απέκτησαν μέσα σε λίγες ώρες πλήρη έλεγχο στις ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και στα νησιά του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σημείο που αποτελεί κρίσιμη δίοδο των ροών πετρελαίου του Κόλπου.

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