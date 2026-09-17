Ένας νεκρός στη Σαουδική Αραβία από συντρίμμια drone των Χούθι - Δύο άτομα χαροπαλεύουν

Snapshot Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από συντρίμμια drone των Χούθι που αναχαιτίστηκε πάνω από την πόλη Ταΐφ στη Σαουδική Αραβία.

Η αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας εξουδετέρωσε το εχθρικό drone, αλλά τα θραύσματα προκάλεσαν θύματα και υλικές ζημιές σε κτίρια και οχήματα.

Ένα βίντεο δείχνει την κατάρριψη ενός σαουδαραβικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την αντιαεροπορική άμυνα των Χούθι πάνω από την πόλη Νταμάρ στην Υεμένη.

Η κατάσταση στα μέτωπα παραμένει έντονη και απρόβλεπτη με συνεχιζόμενες εναέριες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Snapshot powered by AI

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της πτώσης συντριμμιών μετά την αναχαίτιση drone των Χούθι πάνω από την πόλη Ταΐφ, την ώρα που το αντάρτικο κίνημα της Υεμένης έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο από την κατάρριψη Σαουδαραβικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. .

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας, η αεράμυνα εντόπισε και εξουδετέρωσε έγκαιρα το εχθρικό drone στον εναέριο χώρο της πόλης. Η διασπορά των θραυσμάτων ωστόσο προκάλεσε απώλειες στο έδαφος. Από τα συντρίμμια έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος με υπηκοότητα Υεμένης, ενώ τραυματίστηκαν μία γυναίκα από τη Σαουδική Αραβία και ένας Πακιστανός πολίτης, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα, καταγράφηκαν υλικές καταστροφές σε αρκετά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα της περιοχής.

Κατάρριψη πάνω από το Νταμάρ

Σχεδόν ταυτόχρονα, οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από δίκτυα ανοιχτών πηγών αποτυπώνει την κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους των σαουδαραβικών δυνάμεων πάνω από την πόλη Νταμάρ της Υεμένης.

Το drone φαίνεται να χτυπήθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα των Χούθι, με τα πλάνα να δείχνουν το σκάφος να χάνει ύψος και να καταλήγει στο έδαφος έπειτα από πλήγμα. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την κλιμάκωση των εναέριων επιθέσεων εκατέρωθεν, με το μέτωπο να παραμένει ενεργό και απρόβλεπτο.

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