Κεφαλονιά: Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος με ηλεκτρικό πατίνι που συγκρούστηκε με άλογο

Snapshot Ένας 17χρονος στην Κεφαλονιά τραυματίστηκε σοβαρά μετά από σύγκρουση με άλογο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Αρχικά δεν φαινόταν σοβαρός ο τραυματισμός, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε και χρειάστηκε νοσηλεία και μεταφορά στο νοσοκομείο της Αθήνας.

Οι γιατροί στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του 17χρονου, ο οποίος παρουσιάζει θετική εξέλιξη.

Η Τροχαία Αργοστολίου ανέλαβε την υπόθεση και ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα είχε 17χρονος το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Όπως αναφέρει το inkefalonia.gr, ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι προς το Αργοστόλι. Στην ίδια κατεύθυνης κινούνταν πεζός και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά δεν φάνηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός του νεαρού. Ωστόσο λίγη ώρα μετά το ατύχημα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η μετάβασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ο 17χρονος εξετάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και παρέμεινε στο Νοσοκομείο για παρακολούθηση και νοσηλεία. Στη συνέχεια, η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα, όπου χάρη στην επέμβαση των γιατρών κατάφερε να διαφύγει τον κίνδυνο με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει θετική εικόνα. Αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας του εμφανίζονται και οι θεράποντες ιατροί.,

Για το περιστατικό επιλήφθηκε η Τροχαία Αργοστολίου. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

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