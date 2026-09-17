Ρεκόρ προσέλευσης στην Παναγία Σουμελά – Ανοίγει ο δρόμος και για Βαζελώνα και Περιστερεώτα

Snapshot Μονή τηςναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας με 520.000 επισκέπτες από 121 χώρες έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η συνολική επισκεψιμότητα της Μονής αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000 έως το τέλος του έτους.

Κλιμάκιο του κυβερνώντος κόμματος AKP επισκέφθηκε τη Μονή και ανακοίνωσε εργασίες συντήρησης στις Μονές Βαζελώνος και Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

Οι εργασίες αποκατάστασης στις δύο ιστορικές Μονές στοχεύουν στην ενίσχυση του τουρισμού στην ευρύτερη κοιλάδα της Σουμελά. Snapshot powered by AI

Ρεκόρ προσέλευσης καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, καθώς έως τις 15 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 520.000 από 121 χώρες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Βάσει των εκτιμήσεων, η συνολική επισκεψιμότητα στο ιστορικό μνημείο αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000 έως το τέλος του έτους.

Με αφορμή την αυξημένη αυτή κίνηση, το μοναστηριακό συγκρότημα επισκέφθηκε κλιμάκιο του κυβερνώντος κόμματος AKP, αποτελούμενο από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Έργων, Πολεοδομίας, Μεταφορών και Τουρισμού της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και βουλευτή Τραπεζούντας Αντίλ Καραϊσμαίλογλου, τον βουλευτή Γιλμάζ Μπουγιούκαϊντιν και τον δήμαρχο Ματσούκας, Κοράι Κοτσάν.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Καραϊσμαίλογλου χαρακτήρισε τη Σουμελά ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της περιοχής, ενώ ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης στις επίσης ιστορικές Μονές Βαζελώνος και Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα. Όπως σημείωσε, τα δύο αυτά μοναστήρια διαθέτουν ανάλογου επιπέδου ιστορική αξία και η απόδοσή τους στο κοινό αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το τουριστικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη κοιλάδα της Σουμελά.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ

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