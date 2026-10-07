Τι συνέβη στο «Κορίτσι από το Αφγανιστάν», 41 χρόνια μετά την εμβληματική φωτογραφία

Snapshot Η Sharbat Gula έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1985 μέσω μιας φωτογραφίας στο National Geographic σε ηλικία 13 ετών.

Το 2017 απελάθηκε από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν λόγω πλαστών εγγράφων και βρισκόταν εκεί κατά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.

Μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν, η Sharbat κατάφερε να φύγει στην Ιταλία, όπου της χορηγήθηκε άσυλο.

Η Sharbat εξέφρασε απογοήτευση για τη φωτογραφία που της δημιούργησε προβλήματα και δήλωσε ότι στην αφγανική κουλτούρα οι γυναίκες δεν εμφανίζονται σε φωτογραφίες.

Η κόρη της Sharbat θέλει να γίνει γιατρός, κάτι που θεωρείται αδύνατο στο Αφγανιστάν λόγω των περιορισμών στην εκπαίδευση των γυναικών. Snapshot powered by AI

Μόλις 13 ετών, η Sharbat Gula από το Αφγανιστάν, έγινε μία εμβληματική, όσο και γνώριμη φυσιογνωμία μέσα από μία φωτογραφία που κόσμησε το εξώφυλλο του National Geographic το 1985.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, πολλοί αναρωτιούνται για την τύχη της έφηβης με τα διαπεραστικά μάτια, υπό το βάρος και της τελευταίας επιστροφής των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Το 1996, 11 χρόνια μετά τη λήψη της φωτογραφίας, οι Ταλιμπάν θα έπαιρναν την εξουσία για πρώτη φορά, επιβάλλοντας ένα βάναυσο καθεστώς υπό την πρώτη τους διακυβέρνηση από το 1996 έως το 2001, όταν η κυβέρνηση εκδιώχθηκε από την εισβολή των ΗΠΑ.

Οι εξτρεμιστές θα παρέμεναν εκτός εξουσίας για 20 χρόνια, διεξάγοντας έναν πόλεμο εξέγερσης εναντίον των δυνάμεων του συνασπισμού στο Αφγανιστάν έως ότου η χαοτική αποχώρησή τους τους έδωσε μια ευκαιρία.

Η Sharbat ζούσε στο Πακιστάν για περισσότερα από 30 χρόνια όταν απελάθηκε στο Αφγανιστάν το 2017, αφού συνελήφθη για κατοχή πλαστών εγγράφων ταυτότητας, και βρισκόταν στη χώρα το 2021.

Το Κορίτσι από το Αφγανιστάν το 2016

Όταν οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν την επίθεσή τους εκείνη τη χρονιά, ο αφγανικός στρατός χωρίς την υποστήριξη του συνασπισμού δεν μπόρεσε να εμποδίσει τους Ταλιμπάν να καταλάβουν ξανά την εξουσία.

Από τότε βρίσκονται στην εξουσία, διοικώντας μια εξαιρετικά καταπιεστική κυβέρνηση στην οποία οι γυναίκες στοχοποιούνται ιδιαίτερα από ακραία κατασταλτικά μέτρα.

Η Sharbat ήταν ένα ευρέως αναγνωρίσιμο πρόσωπο και ως εκ τούτου υπήρχε ιδιαίτερη ανάγκη να φύγει από το Αφγανιστάν όταν οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία και μπόρεσε να φύγει στην Ιταλία με την οικογένειά της, όπου της χορηγήθηκε άσυλο.

«Είχα την ελευθερία να επιλέξω», είπε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica το 2024. «Όταν έφτασαν οι Ταλιμπάν, κατάλαβα ότι θα ήταν δύσκολο για μένα να μείνω: είμαι πολύ γνωστή.

«Πολλές κυβερνήσεις μου πρόσφεραν βοήθεια: επέλεξα την Ιταλία. Ήξερα ότι εσείς [η Ιταλία] είχατε κάνει πολλά για το Αφγανιστάν. Ήθελα να δοκιμάσω».

Η Sharbat εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια και απογοήτευση για τη φωτογραφία, λέγοντας ότι της δημιούργησε πολλά προβλήματα, και θα προτιμούσε να μην είχε ληφθεί ποτέ.

«Θυμάμαι καλά εκείνη την ημέρα, εκείνον τον φωτογράφο (Steve McCurry) που έφτασε στο σχολείο του στρατοπέδου Nasir Bagh. Ήμουν παιδί. Δεν μου άρεσαν οι φωτογραφίες. Στην αφγανική κουλτούρα οι γυναίκες δεν εμφανίζονται στις φωτογραφίες. Αλλά δεν υπήρχαν πολλές επιλογές»

Η Sharbat μοιράστηκε ότι η κόρη της θέλει να γίνει γιατρός, κάτι που θα ήταν αδύνατο στο Αφγανιστάν όπου οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εκπαιδεύονται πέρα από το δημοτικό σχολείο.