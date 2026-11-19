Snapshot Μέχρι την Παρασκευή θα επικρατήσουν καλοκαιρία και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με νοτιάδες που φέρνουν θερμές και υγρές αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία θα κορυφωθεί αύριο, με περιοχές όπως η κεντρική Μακεδονία και η βόρεια Κρήτη να φτάνουν τους 26-30 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται αλλαγή με βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς και πτώση της θερμοκρασίας λόγω εισόδου βοριά.

Τη νέα εβδομάδα οι βροχές θα συνεχιστούν στα δυτικά και βορειοδυτικά, με θερμοκρασίες από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου και επίμονους νοτιάδες.

Ο Νοέμβριος θα κλείσει με ήπιο καιρό, χωρίς σημαντικά ψύχη ή έντονες κακοκαιρίες. Snapshot powered by AI

Καλοκαιρία και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα επικρατήσουν μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται αλλαγή με βροχές, σηματοδοτώντας την είσοδο ενός νέου καιρικού μοτίβου.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από έντονη ηλιοφάνεια σε μεγάλο μέρος της χώρας, με λιγότερα σύννεφα κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείονται τοπικές βροχοπτώσεις, που θα ενταθούν στα βορειοδυτικά κατά τις βραδινές ώρες.

Ο νοτιάς συνεχίζει να κυριαρχεί, μεταφέροντας θερμότερες και υγρές αέριες μάζες, γεγονός που αυξάνει την υγρασία. Οι άνεμοι αυτοί θα διατηρηθούν για αρκετές ημέρες, με εντάσεις έως 7 μποφόρ, ιδιαίτερα έντονες κοντά σε ορεινούς όγκους.

Η αύξηση της θερμοκρασίας κορυφώνεται αύριο, με τα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές. Περιοχές όπως η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και η βόρεια Κρήτη θα φτάσουν τους 26-28 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν και τους 30 βαθμούς.

Από το Σαββατοκύριακο, η είσοδος του βοριά θα φέρει βελτίωση της ποιότητας του αέρα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, επιστρέφοντας σε κανονικά ή ελαφρώς αυξημένα επίπεδα για την εποχή. Παράλληλα, αναμένονται βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με παρόμοιο μοτίβο, αλλά με ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες και το χαρακτηριστικό καιρικό πρότυπο τύπου «Π» να επανέρχεται. Οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι νοτιάδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον καιρό.

Ο Νοέμβριο αναμένεται να κλείσει χωρίς σημαντικά ψύχη ή έντονες κακοκαιρίες, διατηρώντας το γενικότερο ήπιο καιρικό σκηνικό στην περιοχή μας.

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