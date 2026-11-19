Snapshot Ο Jet Stream είναι ένας ισχυρός αεροχείμαρρος στην ανώτερη ατμόσφαιρα που κινείται με ταχύτητες πάνω από 300 km/h και επηρεάζει σημαντικά τις ταχύτητες των πτήσεων.

Η ταχύτητα πτήσεων ως προς το έδαφος επηρεάζεται από τον άνεμο: όταν το αεροπλάνο πετά με το ρεύμα του Jet Stream, επιταχύνεται, ενώ όταν πετά αντίθετα, επιβραδύνεται.

Το φαινόμενο του Jet Stream χρησιμοποιείται για μείωση χρόνου πτήσεων και κατανάλωσης καυσίμων, ενώ οι εταιρείες προσαρμόζουν διαδρομές ώστε να εκμεταλλευτούν ή να αποφύγουν τους ισχυρούς ανέμους.

Ο Jet Stream επηρεάζει επίσης την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, καθορίζοντας την κίνηση βαρομετρικών συστημάτων και την πρόγνωση καιρού.

Ρεκόρ ταχυτήτων πτήσεων, όπως η σύντομη διαδρομή Νέας Υόρκης–Λονδίνου το 2020, οφείλονται σε ισχυρούς αεροχειμάρρους, ενώ το υπερηχητικό Concorde παραμένει η ταχύτερη εμπορική πτήση σε αυτή τη διαδρομή. Snapshot powered by AI

Ένας ιδιαίτερα ισχυρός αεροχείμαρρος διέσχισε την Ευρώπη με ταχύτητες άνω των 300 km/h, δημιουργώντας εντυπωσιακές διαφορές στις ταχύτητες των αεροσκαφών. Από την Αθήνα στο Παρίσι και από τις ιστορικές πτήσεις Νέας Υόρκης–Λονδίνου, ο Jet Stream μας θυμίζει πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι άνεμοι της ανώτερης ατμόσφαιρας.

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στον αεροχείμαρρο – Jet Stream, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας. Μπορούμε, για λόγους απλοποίησης, να τον φανταστούμε σαν έναν τεράστιο, μακρόστενο και σχετικά στενό «ποταμό αέρα», ο οποίος κινείται σε ύψη όπου ταξιδεύουν συνήθως τα επιβατικά αεροσκάφη και όπου οι ταχύτητες του ανέμου μπορούν να γίνουν εξαιρετικά μεγάλες.

Οι αεροχείμαρροι σχηματίζονται κυρίως εξαιτίας των μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης. Στα μέσα γεωγραφικά πλάτη η επικρατούσα κίνησή τους είναι γενικά από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Και μπορεί να βρίσκονται περίπου 9 έως 12 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος, όμως η επίδρασή τους φτάνει πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητά μας απ' όσο ίσως φανταζόμαστε.

Ένα Jet Stream άνω των 300 km/h πάνω από την Ευρώπη

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η εικόνα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026. Ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, σε σχετική ανάρτησή του, επισήμανε την παρουσία ενός εξαιρετικά ισχυρού αεροχείμαρρου που διέσχιζε την Ευρώπη από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι ταχύτητες του ανέμου στον πυρήνα του έφταναν και ξεπερνούσαν τα 300 km/h. Η καλύτερη ίσως απόδειξη της δύναμής του δεν προερχόταν από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό στην επιφάνεια, αλλά από τα ίδια τα αεροσκάφη.

Όπως σημείωσε ο Κώστας Λαγουβάρδος, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας μια πτήση από την Αθήνα προς το Παρίσι εμφάνιζε ταχύτητα ως προς το έδαφος περίπου 660 km/h. Την ίδια ώρα, αεροσκάφος που ακολουθούσε την αντίθετη διαδρομή, Παρίσι–Αθήνα, κινούνταν με περίπου 1.050 km/h ως προς το έδαφος. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή.

Και εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο πώς λειτουργεί ο Jet Stream.

Δεν «τρέχει» ξαφνικά περισσότερο το αεροπλάνο

Εδώ χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση. Όταν βλέπουμε ένα αεροσκάφος να καταγράφει ταχύτητα 1.000 ή ακόμη και 1.200 km/h, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ίδιο το αεροπλάνο κινείται με αυτή την ταχύτητα σε σχέση με τον αέρα που το περιβάλλει.

Άλλο είναι η ταχύτητα του αεροσκάφους ως προς τον αέρα και άλλο η ταχύτητα ως προς το έδαφος – ground speed. Αν ένα αεροπλάνο έχει πίσω του έναν άνεμο 200 ή 300 km/h, η κίνηση αυτής της αέριας μάζας προστίθεται ουσιαστικά στην πορεία του πάνω από την επιφάνεια της Γης. Αντίθετα, όταν πετά αντίθετα προς έναν τόσο ισχυρό αεροχείμαρρο, ο άνεμος λειτουργεί ως ισχυρός «κόντρα άνεμος», περιορίζοντας σημαντικά την ταχύτητα ως προς το έδαφος.

Γι' αυτό και στην περίπτωση της 18ης Νοεμβρίου οι πτήσεις από τη Δυτική Ευρώπη προς την Ελλάδα ευνοούνταν, ενώ εκείνες που ταξίδευαν από την Ελλάδα προς τα δυτικά αντιμετώπιζαν πολύ ισχυρό αντίθετο άνεμο.

Όταν ο Ατλαντικός «μίκρυνε» σε λιγότερο από πέντε ώρες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας εξαιρετικά ισχυρός Jet Stream δημιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό.

Τότε, ένα Boeing 747 της British Airways, η πτήση BA112 από τη Νέα Υόρκη προς το Λονδίνο, εκμεταλλεύτηκε ένα εξαιρετικά ισχυρό δυτικό ρεύμα και πραγματοποίησε τη διαδρομή σε μόλις 4 ώρες και 56 λεπτά. Η μέγιστη ταχύτητά του ως προς το έδαφος ξεπέρασε τα 1.300 km/h, καθώς το αεροσκάφος βρέθηκε μέσα σε έναν εξαιρετικά ισχυρό πυρήνα του αεροχειμάρρου.Την ίδια περίοδο, οι άνεμοι στον Jet Stream του Βόρειου Ατλαντικού ξεπερνούσαν τους 200 κόμβους, δηλαδή περίπου 370 km/h. Το αποτέλεσμα ήταν χαρακτηριστικό: τα αεροσκάφη που ταξίδευαν προς την Ευρώπη κέρδιζαν σημαντικό χρόνο, ενώ όσα κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση έπρεπε να αντιμετωπίσουν τους πανίσχυρους αντίθετους ανέμους.

Ο ταχύτερος διατλαντικός χρόνος πτήσης με επιβατικό αεροπλάνο πραγματοποιήθηκε από το Concorde όταν το υπερηχητικό αεροσκάφος ήταν σε λειτουργία . Η πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο που έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 1996, διήρκεσε 2 ώρες και 53 λεπτά, σύμφωνα με την BA.

Τα ρεκόρ των εμπορικών πτήσεων

Τον Ιανουάριο του 2018, Boeing 787-9 της Norwegian πραγματοποίησε τη διαδρομή Νέα Υόρκη (JFK) – Λονδίνο Gatwick σε 5 ώρες και 13 λεπτά, χρόνος που τότε καταγράφηκε ως ρεκόρ για υποηχητική εμπορική πτήση στη συγκεκριμένη υπερατλαντική διαδρομή. Στις 9 Φεβρουαρίου 2020, η British Airways BA112 με Boeing 747-400 έκανε το JFK–Heathrow σε 4 ώρες και 56 λεπτά, ενώ πτήση της Virgin Atlantic ακολούθησε σε 4 ώρες και 57 λεπτά. Και οι δύο ξεπέρασαν καθαρά το προηγούμενο ρεκόρ της Norwegian

Τόσο η British Airways όσο και η Virgin Atlantic ξεπέρασαν τον προηγούμενο ταχύτερο χρόνο για υποηχητική εμπορική πτήση Νέας Υόρκης–Λονδίνου, που είχε σημειώσει η Norwegian τον Ιανουάριο του 2018 με χρόνο 5 ώρες και 13 λεπτά.

Μία ακόμη σημαντική λεπτομέρεια: αυτά τα ρεκόρ αφορούν υποηχητικά εμπορικά αεροσκάφη. Το Concorde που αναφέραμε προηγουμένως παραμένει σε εντελώς άλλη κατηγορία, με Νέα Υόρκη–Λονδίνο περίπου 2 ώρες και 53 λεπτά το 1996.

Ο «αυτοκινητόδρομος» των αεροσκαφών

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες παρακολουθούν συνεχώς τη θέση και την ένταση των αεροχειμάρρων. Η επιλογή μιας κατάλληλης διαδρομής μπορεί να περιορίσει τον χρόνο ταξιδιού και την κατανάλωση καυσίμου. Αντίθετα, όταν η πτήση πραγματοποιείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο σχεδιασμός της πορείας συχνά επιχειρεί να αποφύγει τον ισχυρότερο πυρήνα του Jet Stream. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να χαρακτηρίσουμε τον αεροχείμαρρο ως έναν αόρατο εναέριο αυτοκινητόδρομο.

Μόνο που ο αυτοκινητόδρομος αυτός μετακινείται συνεχώς, κυματίζει από βορρά προς νότο, μεταβάλλεται σε ένταση και καθορίζει όχι μόνο τις αεροπορικές διαδρομές αλλά και μεγάλο μέρος της εξέλιξης του καιρού στα μέσα γεωγραφικά πλάτη.

Και για εμάς τους μετεωρολόγους το Jet Stream λέει ακόμη περισσότερα

Η σημασία του αεροχειμάρρου δεν περιορίζεται βέβαια στις αεροπορικές μετακινήσεις. Η θέση και κυρίως οι καμπυλώσεις του συνδέονται στενά με την κίνηση των βαρομετρικών χαμηλών και των αντικυκλώνων.

Όταν η ροή είναι περισσότερο ζωνική, δηλαδή κινείται σχετικά ευθύγραμμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι ατμοσφαιρικές διαταραχές ακολουθούν συνήθως γρήγορα την ίδια γενική πορεία.

Όταν όμως ο Jet Stream αρχίζει να παρουσιάζει μεγάλους κυματισμούς προς τον βορρά και τον νότο, μπορεί να επιτρέψει σε πολύ θερμές αέριες μάζες να κινηθούν βορειότερα ή σε ψυχρές πολικές αέριες μάζες να κατέβουν σε πολύ χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.Γι' αυτό και η παρακολούθησή του αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία στην ανάλυση και την πρόγνωση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Η ατμόσφαιρα έχει τους δικούς της δρόμους

Το περιστατικό της 18ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ενός φαινομένου που υπάρχει καθημερινά πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά συνήθως περνά απαρατήρητο.

Ένας άνεμος πάνω από 300 km/h, σε ύψος περίπου δέκα χιλιομέτρων, ήταν αρκετός ώστε δύο αεροσκάφη που ταξίδευαν σε αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας να παρουσιάζουν διαφορά σχεδόν 400 km/h στην ταχύτητα ως προς το έδαφος.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο απλή εικόνα για να κατανοήσουμε τι πραγματικά είναι το Jet Stream: ένας τεράστιος ποταμός αέρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, πάνω στον οποίο άλλοτε ταξιδεύεις με το ρεύμα και άλλοτε αναγκάζεσαι να κινηθείς κόντρα σε αυτό.

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