Snapshot Ο Πιρς Μπρόσναν και ο Τζορτζ Λέιζενμπι καλωσόρισαν τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέο James Bond και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον ρόλο.

Ο Πάτινσον θα είναι ο έβδομος ηθοποιός που υποδύεται τον 007 στην επίσημη σειρά ταινιών, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Η Amazon MGM Studios ανέλαβε τη νέα φάση της σειράς James Bond με σκηνοθέτη τον Ντενί Βιλνέβ και σεναριογράφο τον Στίβεν Νάιτ.

Ο Πάτινσον έχει ήδη δείξει ποικιλία σε απαιτητικούς ρόλους και τώρα καλείται να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα με μεγάλη κινηματογραφική ιστορία.

Οι πρώην Bond επισημαίνουν τη σημασία της απόλαυσης της εμπειρίας και της δημιουργίας μιας δικής του ταυτότητας από τον νέο ηθοποιό. Snapshot powered by AI

Η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ σηματοδοτεί την αρχή μιας καινούργιας εποχής για έναν από τους πιο εμβληματικούς ήρωες στην ιστορία του κινηματογράφου. Και ενώ οι θαυμαστές του 007 συνεχίζουν να συζητούν αν ο Βρετανός ηθοποιός αποτελεί την ιδανική επιλογή για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, δύο από τους άνδρες που φόρεσαν στο παρελθόν το περίφημο σμόκιν έχουν ήδη στείλει το δικό τους μήνυμα στον νέο πράκτορα.

Ο Πιρς Μπρόσναν και ο Τζορτζ Λέιζενμπι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον 40χρονο ηθοποιό, δίνοντάς του την ευχή τους για το νέο κινηματογραφικό κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά του.

Η ανακοίνωση της Amazon MGM Studios, στις 16 Νοεμβρίου, έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο φημολογίας γύρω από το πρόσωπο που θα αναλάμβανε τον ρόλο του διασημότερου μυστικού πράκτορα του κινηματογράφου. Ο Πάτινσον θα είναι ο έβδομος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον James Bond στην επίσημη κινηματογραφική σειρά, ακολουθώντας τα βήματα των Σον Κόνερι, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Τζέιμς Μποντ

Πιρς Μπρόσναν: «Θα είσαι υπέροχος, απόλαυσε τη διαδρομή»

Η αντίδραση του Πιρς Μπρόσναν είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ο πρώην Τζέιμς Μποντ γνωρίζει προσωπικά τον διάδοχό του. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί το 2010 στην ταινία Remember Me, όπου ο Μπρόσναν υποδυόταν τον πατέρα του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Πάτινσον.

Δεκαέξι χρόνια αργότερα, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε τον 007 σε τέσσερις ταινίες, από το 1995 έως το 2002, καλωσόρισε τον άλλοτε κινηματογραφικό γιο του στον κόσμο του Bond.

Με μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ο 73χρονος ηθοποιός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Πάτινσον θα ανταποκριθεί εξαιρετικά στον ρόλο.

«Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλώς ήρθες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι υπέροχος», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε με τρυφερότητα τη συνεργασία τους στην ταινία Remember Me, επισημαίνοντας πόσο ευχάριστο ήταν για τον ίδιο να παρακολουθεί την εξέλιξη της καριέρας του νεότερου συναδέλφου του.

Ο Πιρς Μπρόσναν ως Τζέιμς Μποντ

Ο Μπρόσναν ανέφερε ότι διατηρεί όμορφες αναμνήσεις από τα κοινά τους γυρίσματα και ότι χαίρεται βλέποντας τον Πάτινσον να δημιουργεί μια τόσο αξιόλογη κινηματογραφική διαδρομή.

Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με μια λιτή αλλά ουσιαστική συμβουλή: «Απόλαυσε τη διαδρομή».

Η αναφορά του στην κοινή τους κινηματογραφική ιστορία δεν πέρασε απαρατήρητη. Όταν οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν, ο Πάτινσον βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς του χάρη στις ταινίες Twilight, που τον είχαν μετατρέψει σε είδωλο της νεανικής ποπ κουλτούρας.

Ο Μπρόσναν είχε μάλιστα σχολιάσει από τότε την ταχύτητα με την οποία ο νεαρός ηθοποιός απέκτησε παγκόσμια φήμη, παραλληλίζοντας την εμπειρία του με τη δική του μετά την ανάληψη του ρόλου του Τζέιμς Μποντ.

Είχε επισημάνει ότι υπάρχουν ορισμένοι κινηματογραφικοί χαρακτήρες που μπορούν να σημαδέψουν οριστικά την ταυτότητα ενός ηθοποιού. Μια παρατήρηση που, δεκαέξι χρόνια αργότερα, αποκτά σχεδόν προφητική διάσταση.

Τζορτζ Λέιζενμπι: «Καλώς ήρθες στο πιο αποκλειστικό κλαμπ του κόσμου»

Το δικό του μήνυμα στον νέο James Bond έστειλε και ο Τζορτζ Λέιζενμπι, ο Αυστραλός ηθοποιός που ενσάρκωσε τον 007 στην ταινία On Her Majesty's Secret Service του 1969.

Ο 87χρονος ηθοποιός, που παραμένει ο γηραιότερος εν ζωή κινηματογραφικός James Bond, καλωσόρισε τον Πάτινσον με μια χιουμοριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ρόμπερτ, καλώς ήρθες στο πιο αποκλειστικό κλαμπ του κόσμου», ανέφερε, δίνοντάς του στη συνέχεια μια απλή συμβουλή: να μην ξεχάσει να απολαύσει την εμπειρία.

Ο Λέιζενμπι συνόδευσε τα συγχαρητήριά του με μια αναφορά στην περίφημη ατάκα της δικής του ταινίας, όταν ο Bond απευθύνεται σχεδόν απευθείας στο κοινό, σχολιάζοντας ότι κάτι αντίστοιχο δεν είχε συμβεί στον προηγούμενο ηθοποιό.

Ο Τζορτζ Λέιζενμπι ως Τζέιμς Μποντ

Ήταν μια ευφυής κινηματογραφική αναφορά στον Σον Κόνερι, τον οποίο είχε διαδεχθεί το 1969, αλλά και στις αναπόφευκτες συγκρίσεις που συνοδεύουν κάθε νέα ενσάρκωση του χαρακτήρα.

Ο Λέιζενμπι γνωρίζει άλλωστε καλύτερα από πολλούς το βάρος αυτής της διαδοχής. Ανέλαβε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ σε ηλικία μόλις 29 ετών, χωρίς σημαντική προηγούμενη κινηματογραφική εμπειρία, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Σον Κόνερι είχε ήδη ταυτιστεί απόλυτα με τον πράκτορα 007.

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή του περιορίστηκε σε μία μόνο ταινία, η ερμηνεία του παραμένει σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του κινηματογραφικού franchise.

Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, ο ίδιος επέλεξε να καλωσορίσει τον νέο πρωταγωνιστή χωρίς συγκρίσεις ή επιφυλάξεις, υπενθυμίζοντάς του ότι ο ρόλος του Μποντ είναι μια σπάνια εμπειρία, την οποία ελάχιστοι ηθοποιοί έχουν την ευκαιρία να ζήσουν.

Η μεγάλη πρόκληση για τον νέο 007

Η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή πρωταγωνιστή. Σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική κατεύθυνση για το κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond, που περνά πλέον σε μια διαφορετική εποχή υπό την Amazon MGM Studios.

Τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός από τις ταινίες Dune, Arrival και Blade Runner 2049, ενώ το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ.

Ο Πάτινσον, από την πλευρά του, έχει ήδη αποδείξει ότι επιδιώκει να απομακρύνεται από τους ρόλους που τον καθιέρωσαν. Μετά την τεράστια επιτυχία του Twilight, επέλεξε απαιτητικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το The Lighthouse, το Good Time και το The Batman, διευρύνοντας το υποκριτικό του εύρος.

Τώρα καλείται να αντιμετωπίσει μια διαφορετική πρόκληση: να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα που έχει συνδεθεί με έξι διαφορετικούς ηθοποιούς και περισσότερες από έξι δεκαετίες κινηματογραφικής ιστορίας.

Για τον Πάτινσον, η αποδοχή από τους προκατόχους του αποτελεί ένα ιδιαίτερα συμβολικό ξεκίνημα. Και μπορεί ο Ντάνιελ Κρεγκ και ο Τίμοθι Ντάλτον να μην έχουν ακόμη τοποθετηθεί δημόσια για τη συγκεκριμένη επιλογή, όμως τα πρώτα μηνύματα από τους πρώην 007 είναι θερμά.

Άλλωστε, κάθε νέος Τζέιμς Μποντ καλείται να πετύχει μια δύσκολη ισορροπία: να τιμήσει εκείνους που προηγήθηκαν, χωρίς να τους μιμηθεί.

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