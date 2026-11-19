Snapshot Η Σοφία Βογιατζάκη διατηρεί φιλία από το νηπιαγωγείο με μια γυναίκα που σήμερα είναι γιαγιά, γεγονός που την εκπλήσσει λόγω της αίσθησης νεότητας που έχει η ίδια.

Παρά την αισιόδοξη και χαρούμενη εικόνα της, η ηθοποιός παραδέχεται πως δεν είναι πάντα έτσι και έχει και διαφορετικές πλευρές χαρακτήρα.

Η οικογένεια της έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ψυχραιμίας και της ισορροπίας της, βοηθώντας την να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις.

Η Σοφία Βογιατζάκη αντιμετωπίζει κλειστοφοβία και αποφεύγει το μετρό, αλλά αναγκάστηκε να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου, γεγονός που θεωρεί πρόοδο παρά το άγχος που της προκάλεσε. Snapshot powered by AI

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Σοφία Βογιατζάκη, μιλώντας για πτυχές του χαρακτήρα της που δεν είναι πάντα ορατές στο κοινό, τους ανθρώπους που αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς στη ζωή της, αλλά και τις φοβίες που προσπαθεί να αντιμετωπίσει.

Η γνωστή ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί με το πηγαίο γέλιο, την αισιοδοξία και τη θετική της ενέργεια, παραδέχτηκε ότι πίσω από τη χαμογελαστή εικόνα της υπάρχει και μια διαφορετική πλευρά, την οποία δεν γνωρίζουν όλοι.

«Ωραίο είναι να σε σκέφτονται οι άνθρωποι ως έναν χαρούμενο άνθρωπο με χαμόγελο και γέλιο και αισιοδοξία. Δεν είμαι μόνο αυτό και δεν είμαι πάντα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φιλία που κρατά από το νηπιαγωγείο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους φίλους της, τους οποίους θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς της. Όπως εξήγησε, αισθάνεται τυχερή που έχει διατηρήσει στο πλευρό της ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεται δεσμούς πολλών δεκαετιών.

«Είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω πολύ καλούς και πολλών χρόνων φίλους που είναι άνθρωποι της οικογένειάς μου και είναι πάντα το στήριγμά μου και θέλω να πιστεύω ότι κι εγώ είμαι το δικό τους», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι διατηρεί μέχρι σήμερα τη φιλία της με μια γυναίκα που γνώρισε όταν ήταν μόλις τεσσεράμισι ετών.

«Έχω κολλητή από τα 4,5 ετών, από το νηπιαγωγείο. Βογιατζάκη – Βογιατζοπούλου. Συναντηθήκαμε στο νηπιαγωγείο, περάσαμε όλες τις τάξεις μαζί, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο», αφηγήθηκε με νοσταλγία.

Οι ζωές τους ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές, χωρίς όμως να χαθεί η στενή τους σχέση. Η παιδική της φίλη παντρεύτηκε αμέσως μετά το σχολείο, απέκτησε παιδί και σήμερα είναι γιαγιά.

«Η Μαρία η Βογιατζοπούλου, η κολλητή μου η αιώνια μέχρι και τώρα», είπε η ηθοποιός, εκφράζοντας με χιούμορ την έκπληξή της για το πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια.

«Μου φαίνεται τρελό που η κολλητή μου έχει εγγόνια, γιατί εγώ αισθάνομαι 17 χρονών», παραδέχτηκε, προσθέτοντας πως πολλές φορές δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει το πέρασμα του χρόνου.

«Δεν αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τον χρόνο που περνάει. Εγώ καταλαβαίνω ότι μεγαλώνω όταν βλέπω τα παιδιά των φίλων μου», σημείωσε.

Η οικογένεια που την κράτησε προσγειωμένη

Η Σοφία Βογιατζάκη αναφέρθηκε επίσης στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η οικογένειά της στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της.

Όπως εξήγησε, μεγάλωσε σε ένα σταθερό και ώριμο οικογενειακό περιβάλλον, με ανθρώπους που τη βοηθούσαν να διατηρεί την ισορροπία της και να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με ψυχραιμία.

«Είχα πάντα ένα πολύ σταθερό περιβάλλον οικογενειακό και πολύ ώριμο, το οποίο με κράταγε στο να μην ξεφύγω», ανέφερε.

Η μητέρα, ο πατέρας και η αδελφή της ήταν εκείνοι που τη βοηθούσαν να βλέπει τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική, ιδιαίτερα όταν οι σκέψεις και οι ανησυχίες της την επηρέαζαν.

«Πάντα η μαμά μου, η αδερφή μου, ο μπαμπάς μου μου έλεγαν “γιατί τώρα σκέφτεσαι έτσι, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει γίνει και κάτι”. Και είμαι πολύ ευλογημένη και ευγνώμων», πρόσθεσε.

«Μπήκα στο μετρό και έχασα δέκα χρόνια από τη ζωή μου»

Από τη συζήτηση δεν έλειψαν και οι πιο χιουμοριστικές στιγμές, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ένα πρόσφατο περιστατικό που τη δοκίμασε ιδιαίτερα.

Η Σοφία Βογιατζάκη έχει μιλήσει για την κλειστοφοβία της, εξαιτίας της οποίας αποφεύγει να χρησιμοποιεί το μετρό. Ωστόσο, ένα απρόοπτο κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου την ανάγκασε να αντιμετωπίσει τον φόβο της.

Με το κέντρο της Αθήνας κλειστό και τις μετακινήσεις ιδιαίτερα δύσκολες, η ηθοποιός δεν είχε άλλον τρόπο να φτάσει στο θέατρο.

«Έχω να σου πω ότι έκανα μεγάλο βήμα προόδου γιατί προχτές που ήταν ο Μαραθώνιος και ήταν όλο το κέντρο κλειστό, δεν είχα τρόπο να έρθω στο θέατρο και αναγκάστηκα να μπω στο μετρό», περιέγραψε.

Αν και η εμπειρία αποδείχθηκε ιδιαίτερα αγχωτική, η ίδια επέλεξε να τη θυμάται με το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

«Μπήκα και έχασα δέκα χρόνια από τη ζωή μου. Αλλά έκανα βήμα προόδου. Μπήκα στο μετρό», είπε γελώντας.

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