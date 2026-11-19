Snapshot Βίντεο από λεωφορείο κατέγραψε την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν, το οποίο άρχισε να γέρνει πριν καταρρεύσει πλήρως σε εργοτάξιο.

Η εισαγγελία του Μπρούκλιν ξεκίνησε ποινική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ το διπλανό κτίριο κρίθηκε επικίνδυνο και θα κατεδαφιστεί.

Περισσότερα από 160 εργοτάξια που συνδέονται με την ίδια κατασκευαστική ομάδα ελέγχονται από τη δημοτική Υπηρεσία Κτιρίων.

Η κατάρρευση προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, τον τραυματισμό 18 και την εκκένωση δεκάδων κατοίκων.

Η κατασκευαστική ομάδα είχε δεχθεί προηγούμενες παρατηρήσεις και πρόστιμο για παραβιάσεις κανονισμών, ενώ ο δήμος είχε επιβάλει προσωρινή διακοπή εργασιών στο έργο. Snapshot powered by AI

Βίντεο που ήρθε πρόσφατα στο φως αποτυπώνει με λεπτομέρεια τις δραματικές στιγμές της κατάρρευσης κτιρίου στο Μπρούκλιν την περασμένη εβδομάδα, δείχνοντας ότι το τριώροφο κτίριο άρχισε να γέρνει πριν καταρρεύσει ολοκληρωτικά μέσα στο γειτονικό εργοτάξιο.

Το βίντεο, το οποίο εξασφάλισαν οι New York Times, καταγράφηκε από αστικό λεωφορείο που είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι στη λεωφόρο Φλάτμπους, στις 11 Νοεμβρίου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς το λεωφορείο ξεκίνησε, τα πλάνα δείχνουν το κτίριο στη διεύθυνση 1321 της λεωφόρου Φλάτμπους να στρίβει στο μπροστινό του τμήμα και στη συνέχεια να διαλύεται, παρασύροντας και τον τοίχο του γειτονικού κτιρίου, προτού καταλήξει σε έναν λάκκο στο παρακείμενο εργοτάξιο.

https://www.instagram.com/p/Df5uQMTiFBl/

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο η εισαγγελία του Μπρούκλιν έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Το διπλανό κτίριο, στη διεύθυνση 1323 της λεωφόρου Φλάτμπους, θα πρέπει να κατεδαφιστεί, καθώς βρίσκεται σε «επικίνδυνη κατάσταση», σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Υπηρεσίας Κτιρίων.

«Η εντολή για ελεγχόμενη και ασφαλή κατεδάφιση του κτιρίου είναι η μοναδική διαθέσιμη επιλογή», δήλωσε ο Άχμεντ Τιγκάνι, επικεφαλής της υπηρεσίας.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Κτιρίων πραγματοποιεί ελέγχους σε περισσότερα από 160 εργοτάξια σε ολόκληρη την πόλη, τα οποία συνδέονται με την ίδια ομάδα που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Ερωτηθείς εάν ο δήμος είχε ζητήσει ή εξετάσει το βίντεο από το λεωφορείο, ο Άντριου Ρουντάνσκι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, απέφυγε να απαντήσει ευθέως, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών, η κρατική υπηρεσία που ελέγχει τον στόλο των λεωφορείων της πόλης, έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο έπειτα από αίτημα των New York Times βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας της πληροφόρησης.

Το βίντεο δείχνει το λεωφορείο να ξεκινά μόλις ανάβει το πράσινο φανάρι, περίπου στις 15:58. Μέσα σε περίπου πέντε δευτερόλεπτα, το κτίριο έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά, αποκαλύπτοντας τα υπνοδωμάτια του διπλανού κτιρίου πίσω από ένα πυκνό σύννεφο σκόνης.

Η κατάρρευση πυροδότησε μια αγωνιώδη επιχείρηση αναζήτησης επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια, στο εργοτάξιο της οδού Μπέντφορντ 2625, όπου συνεργείο πραγματοποιούσε εκσκαφές. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 18 τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες ακόμη κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στην κατασκευαστική ομάδα του έργου, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συνδέεται με τον επενδυτή ακινήτων Ρόμπερτ Φίσμαν, καθώς και στους μηχανικούς και τους υπόλοιπους εργολάβους που συμμετείχαν στην κατασκευή.

Στο συγκεκριμένο εργοτάξιο, ο κατασκευαστής σχεδίαζε την ανέγερση ενός εννεαώροφου κτιρίου με 64 διαμερίσματα, κοινόχρηστο χώρο και παντοπωλείο. Ωστόσο, ο δήμος είχε εγκρίνει την κατασκευή ενός πολύ μικρότερου έργου, μόλις τριών ορόφων.

Η κατασκευαστική ομάδα είχε δεχθεί παρατηρήσεις για παραβιάσεις των δημοτικών κανονισμών και πριν από την κατάρρευση.

Τον Μάρτιο, η Υπηρεσία Κτιρίων είχε επιβάλει διακοπή εργασιών στο έργο, όταν οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι κατεδαφιζόταν κτίριο στο εργοτάξιο χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από πτώσεις υλικών, όπως προστατευτικά δίχτυα και στέγαστρα.

Σε επανέλεγχο τον Απρίλιο διαπιστώθηκε ότι το κτίριο είχε κατεδαφιστεί ολοκληρωτικά, κατά παράβαση της εντολής διακοπής εργασιών. Ο δήμος επέβαλε πρόστιμο 10.000 δολαρίων σε εργολάβο του έργου, προτού άρει την απαγόρευση εργασιών τον Μάιο.

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