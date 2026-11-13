Η στιγμή που καταρρέει η πολυκατοικία στο Μπρούκλιν - Τρομακτικό βίντεο μέσα από σπίτι

Στα πλάνα φαίνονται δύο παιδιά με τη μητέρα τους δευτερόλεπτα πριν το κτήριο αρχίσει να καταρρέει

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η στιγμή που καταρρέει η πολυκατοικία στο Μπρούκλιν - Τρομακτικό βίντεο μέσα από σπίτι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
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  • Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης κατέρρευσε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα 8 νεκρούς και 18 τραυματίες.
  • Ένα συγκλονιστικό βίντεο από το εσωτερικό του κτηρίου δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης, με μια μητέρα και τα παιδιά της παρόντα.
  • Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών, ενώ τα ονόματα όλων έχουν ταυτοποιηθεί.
  • Υπάρχει η υποψία ότι εργασίες εκσκαφής σε γειτονικό χώρο μπορεί να σχετίζονται με την κατάρρευση, κάτι που ερευνά το Τμήμα Κτιρίων της πόλης.
  • Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο εγκληματικής συμπεριφοράς και ο δήμαρχος δήλωσε ότι θα λογοδοτήσει κάθε εμπλεκόμενη οντότητα.
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Ανατριχιαστικά πλάνα κατέγραψε κάμερα μέσα από σπίτι στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 18.

Στα πλάνα του τρομακτικού βίντεο στο διαμέρισμα φαίνονται μία μητέρα με τα δύο παιδιά της, το ένα μωρό να κάθεται στο πάτωμα όταν το κτήριο αρχίζει να τρέμει.

Το μεγαλύτερο αντιλαμβανόμενο ότι κάτι συμβαίνει τρέχει προς τη μητέρα του, η οποία εμφανίζεται στην πόρτα άλλου δωματίου όπου βρισκόταν και ξαφνικά ο ένας τοίχος γκρεμίζεται μέσα στο σπίτι δίπλα στο μωρό.

Κανείς δεν γνωρίζει την τύχη των συγκεκριμένων ενοίκων, ωστόσο είναι γνωστό ότι μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών.

Τα θύματα της τραγωδίας, που ζούσαν στο κτήριο σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης αναγνωρίστηκαν ως:

Nicole Daniela Salvada Rodriguez, 9, Juan Daniel Salvada Guzman, 31, Kevin Santiago Reyes Gonzalez, 10, Barry Mamadou, 23 και Ndiaye Mamadou, 31.

Τα άλλα θύματα ζούσαν αλλού. Ο Gabriel Siguencia, 22 ετών, ζούσε στο Μπρονξ, ο Edgar Sapon, 26 ετών, ζούσε στο Hell's Kitchen και ο Jose Luis Caguana Cosquillo, 26 ετών, ζούσε στη γειτονιά Bushwick του Μπρούκλιν.

Γιατί κατέρρευσε το κτίριο;

Αν και είναι νωρίς για το αίτιο της κατάρρευσης, πριν την ολοκλήρωση των ερευνών, υπάρχει υποψία ότι οι εργασίες εκσκαφής σε γειτονική τοποθεσία ίσως έχει κάποια σχέση, κάτι που ερευνά το τμήμα κτηρίων της πόλης.

Οι ερευνητές είπαν ότι οι προγραμματιστές έχουν ενεργές άδειες για εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης που σχετίζονται με το νέο κτηριακό έργο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο εισαγγελέας του Μπρούκλιν Έρικ Γκονζάλες είπε: «Συνεργαζόμαστε στενά με το Τμήμα Κτιρίων και τους εταίρους μας στις αρχές επιβολής του νόμου για να προσδιορίσουμε εάν κάποια εγκληματική συμπεριφορά συνέβαλε σε αυτή την τραγωδία».

Ο δήμαρχος Μαντμάνι τόνισε αργότερα αυτό το μήνυμα σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι κάθε οντότητα που εμπλέκεται στο κτίριο και το εργοτάξιο θα διερευνηθεί και θα λογοδοτήσει.

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