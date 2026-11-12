Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 8 οι νεκροί από την κατάρρευση του κτιρίου - «Ακούστηκαν ουρλιαχτά»

Snapshot Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτιρίου στη Νέα Υόρκη έχει φτάσει τους 8.

Έχουν ανασυρθεί 17 τραυματίες από τα ερείπια, με ορισμένους σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κατάρρευση συνέβη σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Φλάμπους του Μπρούκλιν.

Περίπου 250 πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία συμμετέχουν στις έρευνες και επιχειρήσεις διάσωσης. Snapshot powered by AI

Σε τουλάχιστον 8 ανέρχεται πλέον ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου στην Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους New York Times, οι τραυματίες που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια ανέρχονται στους 17 - ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στη συνοικία Φλάμπους του Μπρούκλιν, όπου το τριώροφο κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς, οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν περίπου 250 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Την ίδια στιγμή, αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της κατάρρευσης του κτιρίου περιγράφουν με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα είδαν.

«Ακούστηκε έκρηξη και μετά ουρλιαχτά»

«Μένω κυριολεκτικά ακριβώς πίσω από το κτίριο... Ακούστηκε σαν μια τεράστια έκρηξη και αμέσως μετά ακούγονταν μόνο ουρλιαχτά», είπε κάτοικος της περιοχής στους Times.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», είπε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού στον τηλεοπτικό σταθμό PIX 11.

Την ίδια ώρα, ο σύζυγος μιας εγκύου, η διάσωση της οποίας από τα συντρίμμια καταγράφηκε σε βίντεο, εξέφρασε την ανακούφισή του.

«Είναι ζωντανή. Είναι ακόμη ζωντανή. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι έγκυος, έξι μηνών», δήλωσε συγκινημένος.

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