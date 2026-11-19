Snapshot Ο Γκόρντον Ράμσεϊ έγινε ο πρώτος Βρετανός σεφ που απέκτησε αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, το οποίο βρίσκεται στην κατηγορία τηλεόρασης.

Η τελετή αποκαλυπτηρίων πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, με τον Ράμσεϊ να εκφράζει συγκίνηση και χιούμορ.

Το αστέρι του Ράμσεϊ είναι το 2.864ο στη Λεωφόρο της Δόξας και τοποθετήθηκε δίπλα σε εκείνο άλλων διακεκριμένων σεφ όπως ο Γκάι Φιέρι.

Η διάκριση αναγνωρίζει την επιρροή του στην τηλεοπτική βιομηχανία μέσω εκπομπών όπως το Hell's Kitchen και το MasterChef.

Ο Ράμσεϊ υποσχέθηκε να επισκέπτεται τακτικά το αστέρι του για να το γυαλίζει προσωπικά, δείχνοντας την εκτίμησή του για αυτή την τιμή. Snapshot powered by AI

Έχει κατακτήσει δεκάδες διακρίσεις στον κόσμο της υψηλής γαστρονομίας, έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια αυτοκρατορία εστιατορίων και έχει γίνει διάσημος για τις εκρηκτικές αντιδράσεις του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Αυτή τη φορά, όμως, ο Γκόρντον Ράμσεϊ είχε κάθε λόγο να χαμογελά.

Ο 60χρονος Βρετανός σεφ απέκτησε το δικό του αστέρι στη θρυλική Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διάκριση στην πολυετή καριέρα του.

Η τελετή αποκαλυπτηρίων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, με τον διάσημο τηλεοπτικό σεφ να εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένος, αλλά και να μην εγκαταλείπει ούτε στιγμή το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

«Ειλικρινά, δεν έχω λόγια. Και είναι πολύ σπάνιο να μην έχω λόγια», παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκομένους.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, έδωσε και μια απροσδόκητη υπόσχεση: να επιστρέφει κάθε εβδομάδα για να γυαλίζει προσωπικά το αστέρι του.

Celebrity chef Gordon Ramsay had his Hollywood Walk of Fame star unveiled on Wednesday and joked he would visit to polish it “every week.” Ramsay’s star is the 2,864th in the TV category, recognizing the chef’s contributions to the industry through his award-winning shows. https://t.co/JpOFzsFZbD — CBS News (@CBSNews) November 19, 2026

«Θα έρχομαι κάθε Σάββατο να το γυαλίζω»

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πώς να μετατρέπει ακόμη και τις πιο επίσημες περιστάσεις σε στιγμές αυθόρμητου χιούμορ.

Αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την τιμή, αστειεύτηκε ότι σκοπεύει να επισκέπτεται τη Λεωφόρο της Δόξας κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί, ώστε να διατηρεί το αστέρι του απολύτως καθαρό.

Δεν έμεινε, μάλιστα, μόνο σε αυτό. Πρότεινε να στήσει και μια μικρή κινητή κουζίνα, από την οποία θα σερβίρει στον κόσμο λαχταριστά scrambled eggs.

Πίσω από τα αστεία, ωστόσο, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την αναγνώριση μιας διαδρομής που ξεκίνησε από τις επαγγελματικές κουζίνες και τον οδήγησε στην κορυφή της διεθνούς γαστρονομίας και τηλεόρασης.

«Είμαι ο πιο τυχερός σεφ στον πλανήτη, γιατί μπορώ να κάνω καθημερινά αυτό που ονειρευόμουν», δήλωσε, εξηγώντας ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή του παραμένει η δουλειά στην κουζίνα και η καθοδήγηση νέων ταλαντούχων ανθρώπων.

Ο πρώτος Βρετανός σεφ με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Η βράβευση του Ράμσεϊ έχει και ιστορική σημασία, καθώς έγινε ο πρώτος Βρετανός σεφ και μόλις ο τέταρτος σεφ συνολικά που αποκτά αστέρι στη διάσημη λεωφόρο.

Το αστέρι του, το 2.864ο του Hollywood Walk of Fame, βρίσκεται στη διεύθυνση 6201 Hollywood Boulevard και ανήκει στην κατηγορία της τηλεόρασης.

Μάλιστα, τοποθετήθηκε δίπλα σε εκείνο του Αμερικανού σεφ Γκάι Φιέρι, ο οποίος είχε τιμηθεί το 2019. Πριν από αυτούς, την ίδια διάκριση είχαν λάβει ο Μπόμπι Φλέι το 2015 και ο Βόλφγκανγκ Πακ το 2017.

Στην τελετή βρέθηκαν δύο γνωστά πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης, η Λίζα Βάντερπαμπ και ο ηθοποιός και κωμικός Τζόελ ΜακΧέιλ, οι οποίοι μίλησαν με θερμά λόγια για τον διάσημο σεφ.

Η Βάντερπαμπ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη πλευρά του Ράμσεϊ, η οποία, όπως υποστήριξε, διαφέρει σημαντικά από την αυστηρή και συχνά εκρηκτική προσωπικότητα που παρουσιάζει στις τηλεοπτικές του εκπομπές.

Τον περιέγραψε ως έναν γενναιόδωρο, ευαίσθητο και καλοσυνάτο άνθρωπο, που βοηθά όσους βρίσκονται γύρω του να εξελιχθούν.

Από την πλευρά του, ο ΜακΧέιλ αστειεύτηκε με την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του σεφ, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους διασημότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Gordon Ramsay unveils his star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/DoKOsbZ3Aj — Variety (@Variety) November 18, 2026

Από τις κουζίνες του Λονδίνου στην παγκόσμια τηλεοπτική επιτυχία

Πίσω από το αστέρι του Χόλιγουντ βρίσκεται μια επαγγελματική διαδρομή γεμάτη φιλοδοξία, σκληρή δουλειά και αρκετές ανατροπές.

Γεννημένος στη Σκωτία το 1966, ο Γκόρντον Ράμσεϊ ονειρευόταν αρχικά μια καριέρα στο ποδόσφαιρο. Ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο, ωστόσο, τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τις αθλητικές του φιλοδοξίες και να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση.

Η μαγειρική έμελλε να αλλάξει τη ζωή του.

Εκπαιδεύτηκε δίπλα σε κορυφαίους σεφ στη Βρετανία και τη Γαλλία, ενώ το 1993 ανέλαβε επικεφαλής της κουζίνας του εστιατορίου Aubergine στο Λονδίνο. Μέσα σε λίγα χρόνια, το εστιατόριο απέκτησε δύο αστέρια Michelin.

Το 1998 άνοιξε το δικό του Restaurant Gordon Ramsay στο Τσέλσι του Λονδίνου, το οποίο αργότερα απέκτησε τρία αστέρια Michelin, καθιερώνοντάς τον ανάμεσα στους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης γαστρονομίας.

Η πραγματική εκτόξευση της δημοτικότητάς του, όμως, ήρθε μέσα από την τηλεόραση.

Εκπομπές όπως το Hell's Kitchen, το Kitchen Nightmares, το MasterChef και το Next Level Chef τον μετέτρεψαν σε παγκόσμια τηλεοπτική προσωπικότητα.

Οι έντονες αντιδράσεις του, οι αυστηρές κριτικές του προς τους διαγωνιζομένους και οι εκρηκτικοί διάλογοι μέσα στις κουζίνες έγιναν σήμα κατατεθέν της τηλεοπτικής του παρουσίας.

Παράλληλα, δημιούργησε μια τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα με εστιατόρια σε διαφορετικές χώρες, ενώ τα τηλεοπτικά του πρότζεκτ συνεχίζουν να προσελκύουν εκατομμύρια τηλεθεατές.

Μια διάκριση που ξεπερνά τη μαγειρική

Το αστέρι του Χόλιγουντ δεν απονεμήθηκε στον Ράμσεϊ για τις γαστρονομικές του διακρίσεις, αλλά για τη συμβολή του στην τηλεοπτική βιομηχανία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε, μάλιστα, μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της εκπομπής Next Level Baker στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για τον ίδιο, η αναγνώριση αποτελεί την επιβεβαίωση μιας πορείας που απέδειξε ότι ένας επαγγελματίας σεφ μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνές τηλεοπτικό φαινόμενο, διατηρώντας παράλληλα ενεργό ρόλο στη γαστρονομία.

Και μπορεί ο Γκόρντον Ράμσεϊ να έχει περάσει δεκαετίες κυνηγώντας τα πολυπόθητα αστέρια Michelin, αυτή τη φορά όμως απέκτησε ένα αστέρι που δεν βρίσκεται στην είσοδο κάποιου εστιατορίου, αλλά στο πεζοδρόμιο της πιο διάσημης λεωφόρου του Χόλιγουντ. Με μία διαφορά: όπως ο ίδιος αστειεύτηκε, αυτό το αστέρι σκοπεύει να το γυαλίζει μόνος του.

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