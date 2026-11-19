Snapshot Η κυκλοφορία στην Αττική παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις το πρωί της Πέμπτης, με σοβαρά προβλήματα στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Στον Κηφισό, η μεγαλύτερη συμφόρηση εντοπίζεται στην άνοδο από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν τα 30 λεπτά προς το Αεροδρόμιο και φτάνουν τα 15-20 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν επίσης καθυστερήσεις 5-15 λεπτών σε τμήματα προς Ελευσίνα και στην περιοχή από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Συνιστάται στους οδηγούς να προγραμματίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους και να παρακολουθούν την κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Με σημαντικά προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Πέμπτης, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις κατά τις μετακινήσεις τους. Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρίσκεται ο Κηφισός, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στην Αττική Οδό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Ειδικότερα, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με τα σημαντικότερα προβλήματα στην άνοδο να εντοπίζονται στο τμήμα από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου προς τη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο χρόνος μετακίνησης και στην Αττική Οδό, όπου τα προβλήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, προς το Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο τμήμα από τη Φυλής έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον 15 έως 20 λεπτά.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία, ενώ επιπλέον 10 έως 15 λεπτά απαιτούνται στο τμήμα από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, να υπολογίσουν περισσότερο χρόνο για τις πρωινές διαδρομές τους και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κυκλοφορίας.