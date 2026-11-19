Snapshot Συνελήφθη 30χρονη στον Βόλο που πούλησε αλκοόλ σε 12χρονη, η οποία νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση.

Το ανήλικο κορίτσι κατανάλωσε επτά ποτά, μεταξύ των οποίων βότκα και ενεργειακά, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου σταθεροποιήθηκε και αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα.

Η 30χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για πώληση και διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο και θα προσαχθεί στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μιας 30χρονης προχώρησαν οι Αρχές του Βόλου στα πλαίσια έρευνας για την υπόθεση 12χρονης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 30χρονη φέρεται να είχε την ευθύνη της λειτουργίας του μίνι μάρκετ που πούλησε αλκοόλ στη 12χρονη.

Το ανήλικο κορίτσι είχε πάει στο μίνι μάρκετ με την παρέα της, μετά το τέλος της σχολικής εκδήλωσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα πληροφορίες του ίδιου ειδησεογραφικού μέσου, από το κατάστημα φέρεται να αγόρασε ένα μπουκάλι βότκα και δύο ενεργειακά ποτά.

Η ανήλικη φέρεται να κατανάλωσε 7 ποτά προτού χάσει τις αισθήσεις της και καταρρεύσει μπροστά στους συνομηλίκους της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Η 12χρονη έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε κωματώδη κατάσταση.

Η κατάστασή της ήταν τόσο σοβαρή ώστε εξετάστηκε το ενδεχόμενο διασωλήνωσης.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατάφεραν να τη σταθεροποιήσουν και η εικόνα της βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Σήμερα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Η 30χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, με τις κατηγορίες της πώλησης, προσφοράς και διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικο.

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