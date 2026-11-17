Snapshot Μια 12χρονη κατέρρευσε σε χωριό του Νότιου Πυλίου μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής.

Η κατάσταση της κρίθηκε σοβαρή και το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου δεν χρειάστηκε διασωλήνωση.

Η 12χρονη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της, με συγκρατημένη αισιοδοξία για την ανάρρωσή της.

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί και οι γονείς έχουν κληθεί για κατάθεση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατανάλωσης του αλκοόλ από το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατανάλωσε τουλάχιστον εννιά βότκες και ενεργειακά ποτά πριν την κατάρρευση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Βόλου για παιδί ηλικίας 12 ετών το οποίο κατέρρευσε έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Νότιου Πυλίου και σύμφωνα με την ιστοσελίδα taxydromos.gr, η 12χρονη έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής.

Εκεί, όταν διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής της, σήμανε συναγερμός και ενημερώθηκαν άμεσα το Νοσοκομείο Βόλου, ενώ αναισθησιολόγος ήταν σε αναμονή μήπως χρειαστεί το παιδί να διασωληνωθεί.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κινητοποιήθηκαν άμεσα. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και ξεκίνησε η χορήγηση ειδικής θεραπευτικής αγωγής.

Τελικά, δεν κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Το παιδί νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κλινική του εικόνα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς εκτιμάται ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, το περιστατικό έχει κινητοποιήσει και την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ενημερωθεί. Οι γονείς του ανήλικου έχουν κληθεί για κατάθεση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ, τουλάχιστον εννιά βότκες, καθώς επίσης ενεργειακά ποτά, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα.

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