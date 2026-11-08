Ιωάννινα: Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ για σερβίρισμα αλκοόλ σε ανήλικες - Πρόστιμο 2.000 ευρώ

Snapshot Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ στα Ιωάννινα για σερβίρισμα αλκοόλ σε δύο ανήλικες πελάτισσες.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων πραγματοποίησαν έλεγχο στο κατάστημα και ενημέρωσαν τους γονείς των ανηλίκων.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ένας ιδιοκτήτης μπαρ στα Ιωάννινα, καθώς εντοπίστηκαν δύο ανήλικες πελάτισσες να πίνουν αλκολούχα ποτά.

Ειδικότερα, έλεγχο πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου. Αφού διαπιστώθηκε ότι οι δύο πελάτισσες ήταν ανήλικες, ειδοποιήθηκαν οι γονείς τους για να τις παραλάβουν.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ

Επιπλέον, από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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