Ρόδος: Στο νοσοκομείο κατέληξε 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο πατέρας του

Snapshot Ένας 15χρονος στο νησί της Ρόδου τραυματίστηκε μετά από πτώση λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε στο πηγούνι και στη μύτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο πατέρας του 15χρονου, 47 ετών, συνελήφθη για την άδεια που έδωσε στον γιο του να καταναλώσει αλκοόλ.

Ο 15χρονος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε από το νοσοκομείο χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Snapshot powered by AI

Ένας 47χρονος άνδρας με καταγωγή από τη Γερμανία συνελήφθη εχθές, Πέμπτη, στη Ρόδο, καθώς επέτρεψε στον 15χρονο γιο του να πιει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πηγούνι και στη μύτη. Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, αστυνομικοί της οποίας διερεύνησαν την υπόθεση, εντόπισαν τον πατέρα και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 15χρονος εξήλθε από το νοσοκομείο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία.

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