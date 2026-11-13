Νευρολόγος αποκαλύπτει τι προκαλεί στον εγκέφαλο ακόμη και το αλκοόλ μία φορά την εβδομάδα

Snapshot Ο δρ Ντέιβιντ Πέρλμουτερ αναφέρει ότι οποιαδήποτε κατανάλωση αλκοόλ πιθανότατα δεν είναι ωφέλιμη για τον εγκέφαλο και έχει τοξική επίδραση στους νευρώνες.

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί μετατόπιση των μικρογλοιακών κυττάρων σε καταστροφική κατάσταση, συμβάλλοντας στη φλεγμονή και στη γνωστική έκπτωση.

Μελέτη στο JAMA έδειξε ότι η κατανάλωση πάνω από 14 αλκοολούχα ποτά την εβδομάδα σε ηλικιωμένους αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Η ίδια μελέτη διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο άνοιας και σε άτομα που απέχουν εντελώς από το αλκοόλ, χωρίς να είναι σαφής η επίδραση της μέτριας κατανάλωσης.

Η δρ Σάρα Ιμαρίσιο επισημαίνει τη δυσκολία στην αξιολόγηση της σχέσης ανάμεσα στη μέτρια κατανάλωση αλκοόλ και την υγεία του εγκεφάλου, λόγω πιθανών ιστορικών υπερβολικής κατανάλωσης. Snapshot powered by AI

Νευρολόγος αποκάλυψε πώς η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο μακροπρόθεσμα, εξηγώντας παράλληλα τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε την άνοια.

Ο δρ Ντέιβιντ Πέρλμουτερ συνομίλησε με τον Στίβεν Μπάρτλετ σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast του, «The Diary of a CEO», όπου αναφέρθηκε στα όρια της ασφαλούς κατανάλωσης αλκοόλ για την υγεία του εγκεφάλου. Παράλληλα, εξήγησε πώς διάφοροι παράγοντες, όπως οι φλεγμονές, ο ύπνος, η άσκηση και οι κοινωνικές επαφές, μπορούν να επηρεάσουν τη γνωστική έκπτωση.

Παρουσιάζοντας την επιστημονική του άποψη, ο Πέρλμουτερ ανέφερε:

«Παλαιότερα έλεγαν ότι η μικρή κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει θετική συμβολή.

Υπήρχαν, μάλιστα, πολλά δεδομένα που έδειχναν ότι ο κίνδυνος άνοιας ακολουθούσε αυτό που αποκαλούμε καμπύλη σχήματος U. Τι σημαίνει αυτό; Ότι στο χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή σε όσους δεν κατανάλωναν καθόλου αλκοόλ, υπήρχε ένας συγκεκριμένος κίνδυνος άνοιας. Με την κατανάλωση αλκοόλ, ο κίνδυνος μειωνόταν λίγο. Ένα ποτήρι κρασί την ημέρα για τις γυναίκες και δύο για τους άνδρες. Στη συνέχεια, όμως, η καμπύλη άρχιζε και πάλι να ανεβαίνει. Έτσι, πιστεύαμε ότι υπήρχε ένα ιδανικό σημείο κατανάλωσης.

Τελικά, όμως, η επανεξέταση των δεδομένων δείχνει ότι πιθανότατα οποιαδήποτε κατανάλωση αλκοόλ δεν είναι ωφέλιμη για τον εγκέφαλο».

Τι προκαλεί, όμως, η κατανάλωση αλκοόλ στον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Σύμφωνα με τον Πέρλμουτερ, η επίδρασή του είναι τελικά τοξική.

Όπως εξηγεί:

«Είναι άμεσα τοξικό για τους νευρώνες και, από τη δική μου οπτική γωνία, όπως πιθανότατα έχετε καταλάβει μέσα από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω σήμερα την επιστήμη του εγκεφάλου, συμβάλλει στο να μετατοπίζονται τα μικρογλοιακά κύτταρα από την προστατευτική τους λειτουργία».

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με αυτό που ο ειδικός αποκαλεί «κακό δίδυμο» (Evil Twin). Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και οι φλεγμονές μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα προστατευτικά μικρογλοιακά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου, ωθώντας τα σε μια καταστροφική κατάσταση, κατά την οποία αρχίζουν να καταστρέφουν ακόμη και υγιείς συνάψεις μεταξύ των νευρώνων.

Πώς το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA, η κατανάλωση αλκοόλ από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και γνωστικής έκπτωσης.

Στη μελέτη εξετάστηκαν 3.000 συμμετέχοντες ηλικίας 72 ετών και άνω στις ΗΠΑ, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν από ομάδα ερευνητών για αρκετά χρόνια. Στην αρχή της έρευνας κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε άνοια. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερα από 14 αλκοολούχα ποτά την εβδομάδα αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Ωστόσο, η μελέτη έδειξε επίσης ότι αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας είχαν και όσοι απείχαν εντελώς από το αλκοόλ.

Η δρ Σάρα Ιμαρίσιο, επικεφαλής έρευνας του οργανισμού Alzheimer's Research UK, σχολίασε:

«Υπάρχει μια σαφώς τεκμηριωμένη σύνδεση ανάμεσα στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τον κίνδυνο άνοιας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να πούμε εάν η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου σε σύγκριση με την πλήρη αποχή.

Ορισμένοι άνθρωποι που δεν καταναλώνουν σήμερα αλκοόλ ενδέχεται να έχουν ιστορικό υπερβολικής κατανάλωσης στο παρελθόν, γεγονός που δυσκολεύει τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ και την υγεία».