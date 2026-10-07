Ο Μητροπολίτης Φιλόθεος τραγούδησε το «Στο ’πα και στο ξαναλέω» στο Άγιο Όρος - Βίντεο

Snapshot Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, τραγούδησε το παραδοσιακό «Στο ’πα και στο ξαναλέω» σε μοναστήρι του Αγίου Όρους τον περασμένο Ιούλιο.

Το βίντεο της ερμηνείας δημοσιεύτηκε από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου και δείχνει μια ζεστή μουσική στιγμή με μοναχούς και κληρικούς.

Οι παριστάμενοι συνόδευσαν τον Μητροπολίτη και εξέφρασαν την επιδοκιμασία τους με χειροκροτήματα και χτύπημα πιρουνιών στα πιάτα.

Η στιγμή αναδεικνύει την προσωπική και ανθρώπινη πλευρά του Μητροπολίτη, που έχει δείξει προηγουμένως την αγάπη του για τη μουσική σε συναυλία τον Ιούνιο.

Τον Ιούνιο, ο Μητροπολίτης είχε ερμηνεύσει επίσης το τραγούδι «Άρνηση» σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα θερμή στιγμή από την επίσκεψη του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεου, σε μοναστήρι του Αγίου Όρους τον περασμένο Ιούλιο ήρθε τώρα στο φως.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μόλις χθες στο YouTube από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, ο Μητροπολίτης φαίνεται να ερμηνεύει το αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι «Στο ’πα και στο ξαναλέω», σε μια αυθόρμητη μουσική στιγμή με μοναχούς και κληρικούς.

Οι παριστάμενοι τον συνόδευσαν στο τραγούδι, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ στο τέλος ξέσπασαν σε ρυθμικά χειροκροτήματα και χτύπησαν ελαφρά τα πιρούνια στα πιάτα τους, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την επιδοκιμασία τους.

Η στιγμή αναδεικνύει μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει δείξει και στο παρελθόν την ιδιαίτερη αγάπη του για τη μουσική. Στις αρχές Ιουνίου, σε συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, ο κ.κ. Φιλόθεος είχε ερμηνεύσει και την «Άρνηση» — το γνωστό «Στο περιγιάλι το κρυφό» — σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη.

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