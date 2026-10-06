Ξεκίνησαν οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος - Η ατζέντα
Επί τάπητος μεταξύ άλλων το εκκρεμές ζήτημα της εις Επίσκοπον χειροτονίας του εκλελεγμένου Επισκόπου Αστερίου κ. Χριστοδούλου Κοτσίφη
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- Ξεκίνησαν οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο στην Αθήνα με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
- Θα πραγματοποιηθεί η εκλογή Επιτροπής για ανακοινώσεις στον Τύπο, παρουσίαση Εκθέσεων Πεπραγμένων και η συμπλήρωση του καταλόγου προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων.
- Κατά τη συνεδρίαση θα εξεταστούν και ψηφισθούν Κανονισμοί, καθώς και τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
- Θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις για την ποιμαντική της μοναξιάς και ψυχικής εξάντλησης, καθώς και για την αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο.
- Θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση για το ζήτημα της χειροτονίας του επιλεγμένου Επισκόπου Αστερίου Χριστοδούλου Κοτσίφη και θα εξεταστεί το θέμα εκλογής Βοηθών Επισκόπων.
Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο στην Αθήνα.
Αρχικά τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεωτέρου τη τάξει εκ των μελών της σεπτής Ιεραρχίας, Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παύλου.
Κατόπιν ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνεδριάσεως με την καθιερωμένη εναρκτήρια Ιερά Ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό.
Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, προσεφώνησε τους Συνοδικούς Συνέδρους, ενώ ο πρώτος τη τάξει εκ των Συνοδικών μελών, Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, αντιφώνησε αρμοδίως.
Θα ακολουθήσει η εκλογή της εξ Αρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον Τύπο και θα παρουσιασθούν οι Εκθέσεις Πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών υπό των Προέδρων αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026.
Μετά το διάλειμμα, και σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, θα συμπληρωθεί ο κατάλογος των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων, θα ψηφισθούν Κανονισμοί και θα εξετασθούν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 9:00, μετά την ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Συνεδρίας, ο Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μυκόνου κ. Δωρόθεος θα αναγνώσει την Εισήγησή του με θέμα: «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στην σύγχρονη κοινωνία».
Μετά το διάλειμμα, θα ακολουθήσει η Εισήγηση του Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, με θέμα: «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο».
Μετά τις Εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση επ᾿ αυτών.
Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 9:00, θα αναγνωσθούν και θα επικυρωθούν τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Κατόπιν, σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών θα αναγνώσει την Εισήγησή του με θέμα: «Το εκκρεμές ζήτημα της εις Επίσκοπον χειροτονίας του εκλελεγμένου Επισκόπου Αστερίου κ. Χριστοδούλου Κοτσίφη». Θα ακολουθήσει συζήτηση επ᾿ αυτής και θα ληφθεί απόφαση.
Τέλος θα συζητηθεί το θέμα περί εκλογής Βοηθών Επισκόπων.