Snapshot Συνελήφθη 35χρονος που καταζητούνταν από τον Ιούνιο του 2025 μετά από διαφυγή κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια.

Τον 35χρονο αναγνώρισε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Ο 35χρονος προσπάθησε να διαφύγει οδηγώντας επικίνδυνα και παραβαίνοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο 35χρονος και ο 52χρονος συνοδηγός του επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, αλλά συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη.

Κατά τη σύλληψη τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας (16/11) ένας 35χρονος και ένας 52χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τον πρώτο να καταζητείται από τον Ιούνιο του 2025.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, διέφυγε πέρσι τον Ιούνιο κατά τη μεταγωγή του στα Δικαστήρια.

Ωστόσο, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τον αναγνώρισε και στη συνέχεια ειδοποίησε το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, αλλά παρά τα ηχητικά και φωτεινά σήματα που πραγματοποιήθηκαν για την στάση και ακινητοποίηση του οχήματος, ο 35χρονος συνέχισε την πορεία του, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαση ερυθρών σηματοδοτών.

Ο 35χρονος οδηγός μαζί με τον 52χρονο συνοδηγό του – επίσης με καταγωγή από τη Γεωργία - προσπάθησαν, στη συνέχεια, να διαφύγουν εγκαταλείποντας το αυτοκίνητο και κινούμενοι σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν, παρά την αντίσταση που προέβαλαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εκ των αστυνομικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

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