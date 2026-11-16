Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Snapshot Ένας 42χρονος οδηγός στη Σίνδο Θεσσαλονίκης συνελήφθη μετά από τροχαίο, καθώς οδηγούσε μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα.

Το τροχαίο προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο έλεγχος αλκοολόμετρου έδειξε τιμές 0,79 και 0,85 mg/l, σχεδόν τριπλάσιες από τα επιτρεπτά όρια.

Εναντίον του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε 42χρονος στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό συνέβη, το πρωί της Κυριακής (15/11) με τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος να προχωρούν στη σύλληψή του.

Κατά τον έλεγχο με αλκοολόμετρο, οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,85 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα- τιμές σχεδόν 3 φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Εις βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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