Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα
Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές
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- Ένας 42χρονος οδηγός στη Σίνδο Θεσσαλονίκης συνελήφθη μετά από τροχαίο, καθώς οδηγούσε μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα.
- Το τροχαίο προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
- Ο έλεγχος αλκοολόμετρου έδειξε τιμές 0,79 και 0,85 mg/l, σχεδόν τριπλάσιες από τα επιτρεπτά όρια.
- Εναντίον του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε 42χρονος στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό συνέβη, το πρωί της Κυριακής (15/11) με τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος να προχωρούν στη σύλληψή του.
Κατά τον έλεγχο με αλκοολόμετρο, οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,85 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα- τιμές σχεδόν 3 φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.
Εις βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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