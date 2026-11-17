Η Ινές ντε Ραμόν με τον Μπραντ Πιτ / AP

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» στο TCL Chinese Theatre του Χόλιγουντ.

Η Ινές ντε Ραμόν ξεχώρισε με ένα μακρύ ιβουάρ φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και τολμηρά ανοίγματα στα πλαϊνά.

Ο Μπραντ Πιτ φορούσε σκούρο μπλε πλεκτό, μακρύ σταυρωτό παλτό και ασορτί παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look με ρετρό γυαλιά ηλίου.

Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο και χαμογελαστό, δείχνοντας άνετο και τρυφερό μπροστά στις κάμερες. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της βραδιάς πραγματοποίησαν ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», στο Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο ιστορικό TCL Chinese Theatre του Χόλιγουντ, περπατώντας χέρι χέρι στο κόκκινο χαλί και ποζάροντας χαμογελαστό μπροστά στους φωτογράφους.

Ο 62χρονος ηθοποιός και η σύντροφός του επέλεξαν κομψές εμφανίσεις, με την Ινές ντε Ραμόν να τραβά ιδιαίτερα την προσοχή χάρη στην εντυπωσιακή δημιουργία που φορούσε.

Η Ινές ντε Ραμόν με τον Μπραντ Πιτ / AP

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ινές ντε Ραμόν

Η Ινές ντε Ραμόν επέλεξε για τη βραδιά ένα μακρύ φόρεμα σε ιβουάρ απόχρωση, με βαθύ ντεκολτέ και τολμηρά ανοίγματα στα πλαϊνά της μέσης.

Το αέρινο ύφασμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, ενώ οι διακριτικές διαφάνειες και οι σειρές από βολάν στο κάτω μέρος έδιναν στη δημιουργία μια ρομαντική αισθητική.

Η Ινές ντε Ραμόν με τον Μπραντ Πιτ / AP

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λαμπερά σκουλαρίκια και διακριτικό μακιγιάζ σε φυσικούς τόνους, αφήνοντας τα μακριά καστανά μαλλιά της να πέφτουν σε χαλαρούς κυματισμούς.

Ο Μπραντ Πιτ, από την πλευρά του, επέλεξε ένα πιο χαλαρό αλλά εξίσου προσεγμένο σύνολο, συνδυάζοντας σκούρο μπλε πλεκτό με μακρύ, σταυρωτό παλτό και ασορτί παντελόνι.

Τα γυαλιά με τους χρυσαφί σκελετούς και τους ελαφρώς φιμέ φακούς έδωσαν μια ρετρό πινελιά στην εμφάνισή του.

Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο κόκκινο χαλί, οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι, αντάλλαξαν χαμόγελα και έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι μπροστά στις κάμερες.

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