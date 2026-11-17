Snapshot Εκατό ποιητές από τη βορειοανατολική Αγγλία συνέθεσαν μια συλλογή 100 ποιημάτων με θέμα την αστεγία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και οικονομική στήριξη των αστέγων.

Η ανθολογία «Words on a NE Street» απέφερε περίπου 4.800 ευρώ, τα οποία δωρίστηκαν στην οργάνωση Newcastle Helping Street Friends για τη φροντίδα ανθρώπων που έχουν βιώσει αστεγία.

Η πρωτοβουλία ενίσχυσε την κοινωνική συζήτηση για την αστεγία και δημιούργησε αίσθημα κοινότητας και συμπόνιας προς τους αστέγους.

Ο διοργανωτής Άντριου Μίαρς ελπίζει η δράση να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Αγγλίας με παρόμοιες συλλογές ποιημάτων.

Τα ποιήματα της συλλογής, όπως το «The Homeless Life» της Μάργκαρετ Μοντγκόμερι, τονίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και την ανάγκη για αξιοπρεπή στέγαση χωρίς προκαταλήψεις. Snapshot powered by AI

Μερικές φορές, οι λέξεις μπορούν να γίνουν κάτι περισσότερο από έναν τρόπο έκφρασης. Μπορούν να μετατραπούν σε πράξη αλληλεγγύης και να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται. Αυτό ακριβώς απέδειξε μια πρωτοβουλία στη βορειοανατολική Αγγλία, όπου 100 ποιητές ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν ανθρώπους που βιώνουν την αστεγία.

Όλα ξεκίνησαν το 2025, όταν ο ποιητής Άντριου Μίαρς, κάτοικος μιας περιοχής που καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά αστεγίας στη χώρα, αποφάσισε να συγκεντρώσει 100 συγγραφείς. Ζήτησε από τον καθένα να γράψει ένα ποίημα με θέμα την αστεγία, με σκοπό να δημιουργηθεί μια συλλογή που θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει το κοινό και ταυτόχρονα να προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε ανθρώπους που ζουν σε δύσκολες συνθήκες.

Μέσα σε λίγους μήνες, η ιδέα έγινε πραγματικότητα. Ο ίδιος αυτοέκδωσε την ανθολογία με τίτλο «Words on a NE Street», η οποία περιλαμβάνει 100 ποιήματα από 100 ποιητές της βορειοανατολικής Αγγλίας.

Η ανταπόκριση ήταν τέτοια, ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα του 2025 είχαν συγκεντρωθεί 4.200 λίρες, δηλαδή περίπου 4.800 ευρώ, από τις πωλήσεις του βιβλίου. Το ποσό διατέθηκε στη Newcastle Helping Street Friends, μια μικρή μη κερδοσκοπική οργάνωση που λειτουργεί χάρη στην προσφορά εθελοντών.

«Για μένα, το σημαντικό είναι να μπει το θέμα των αστέγων στις συζητήσεις μας», δήλωσε ο Μίαρς στο BBC, εξηγώντας ότι στόχος του δεν ήταν μόνο η συγκέντρωση χρημάτων, αλλά και να στρέψει την προσοχή της κοινωνίας σε ανθρώπους που συχνά παραμένουν αόρατοι.

Η βοήθεια που φτάνει στους ανθρώπους που τη χρειάζονται

Η Ρουθ Πάρκερ, διευθύνουσα σύμβουλος του κέντρου Emmaus της Newcastle Helping Street Friends, εξήγησε ότι το μεγαλύτερο μέρος της δωρεάς θα διατεθεί για τη συνέχιση της φροντίδας ανθρώπων που έχουν βιώσει την αστεγία και πλέον φιλοξενούνται σε δομές υποστηριζόμενης στέγασης.

Όπως ανέφερε, η γνωριμία με τον Άντριου Μίαρς και τους φίλους του, αλλά και η ανάγνωση των ποιημάτων, συγκίνησαν βαθιά τόσο το προσωπικό όσο και τους ανθρώπους που υποστηρίζει το κέντρο.

Η ίδια αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην καλοσύνη και τη συμπόνια που έδειξαν οι συμμετέχοντες, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία τούς έκανε να αισθανθούν πως αποτελούν μέρος μιας κοινότητας που νοιάζεται για εκείνους και τους βοηθά να βλέπουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

«Ελπίζω να είναι μόνο η αρχή»

Ο Άντριου Μίαρς δεν θέλει η προσπάθεια να σταματήσει σε αυτή την έκδοση. Ελπίζει ότι το βιβλίο θα εμπνεύσει και άλλους ποιητές σε διαφορετικές πόλεις της Αγγλίας να δημιουργήσουν αντίστοιχες συλλογές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των δικών τους κοινοτήτων.

«Μπορούν να το πάρουν και να το συνεχίσουν, με τίτλους όπως “Words on a Liverpool Street” ή “Words on a Birmingham Street”. Ελπίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή», ανέφερε.

Ανάμεσα στα ποιήματα της ανθολογίας ξεχωρίζει το «The Homeless Life» της Μάργκαρετ Μοντγκόμερι. Μέσα από τους στίχους της, η ποιήτρια αμφισβητεί τις προκαταλήψεις γύρω από το θέμα των αστέγων και αναρωτιέται αν οι άνθρωποι που βρίσκονται στον δρόμο είναι πραγματικά υπεύθυνοι για τις συνθήκες της ζωής τους.

Στο ποίημα γίνεται αναφορά στις ανισότητες, στην έλλειψη οικονομικής ασφάλειας και στην ανάγκη για αξιοπρεπή στέγαση, ενώ το μήνυμα που διατρέχει τους στίχους είναι ότι κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια χαμένη υπόθεση.