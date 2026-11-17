Έφοδο στην έδρα του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Sozcu TV πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης η τουρκική αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, προχωρώντας σε συλλήψεις και εγκαθιστώντας διαχειριστή διορισμένο από την κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο όμιλος.

«Η αστυνομία ερεύνησε το κτίριο του SÖZCÜ κατόπιν εντολής του δικαστηρίου. Η αστυνομία απέκλεισε το κτίριο», διευκρίνισε ο όμιλος μέσω ανάρτησής του στο «X» στις 05:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας). «Ένας δικαστικός διαχειριστής διορίσθηκε στο SÖZCÜ! Η αστυνομία ερευνά το κτίριο. Έγιναν συλλήψεις», πρόσθεσε ο όμιλος.

Δείτε την στιγμή που γίνεται η αποσύνδεση του σήματος στο Sozcu TV:

Η νέα αυτή επιχείρηση με στόχο αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έφοδο της αστυνομίας στο ενημερωτικό κανάλι Halk TV, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη Τουρκία. Κι σε εκείνη την περίπτωση, οι αρχές διέκοψαν τις εκπομπές και διόρισαν διαχειριστή.

Τότε, οι αρχές είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους την έδρα του τηλεοπτικού σταθμού Halk TV και είχαν συλλάβει 11 εργαζομένους, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εκστρατείας της κυβέρνησης εναντίον των δημοσιογραφικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών κύκλων στη χώρα.

Οι δημοσιογράφοι και τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης στοχοθετούνται διαρκώς από την τουρκική δικαιοσύνη για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από δυσφήμηση μέχρι εξύβριση, αλλά και για διαφθορά ή διάδοση ψευδών ειδήσεων.