Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου τιμώντας τη 53η επέτειο της εξέγερσης του 1973.

Τόνισε ότι η ελευθερία και η δημοκρατία είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την πρόοδο της χώρας και της κοινωνίας.

Υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της εξέγερσης ως κορυφαίας έπαλξης δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας.

Τόνισε ότι το μήνυμα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου παραμένει πηγή έμπνευσης για το μέλλον, που χρειάζεται τόλμη και ενότητα. Snapshot powered by AI

Στο ιστορικό μνημείο του Πολυτεχνείου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (17/11) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση, ο κ. Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, τιμώντας όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία των συνταγματαρχών και αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 53η επέτειο

Σε δήλωσή του μετά την κατάθεση στεφάνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της εξέγερσης, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία και η δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την πρόοδο της χώρας και της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα τιμούμε εκείνους που με τόλμη και αυταπάρνηση ανέδειξαν το Πολυτεχνείο σε κορυφαία έπαλξη δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας».

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στάθηκε ιδιαίτερα στο μήνυμα που άφησαν οι αγωνιστές του Πολυτεχνείου, επισημαίνοντας πως μόνο μέσα από την ελευθερία και τη δημοκρατία μπορεί να υπάρξει πραγματική αναγέννηση της χώρας και της κοινωνίας.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, τόνισε ότι η ιστορική παρακαταθήκη της εξέγερσης εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για το μέλλον, το οποίο, όπως σημείωσε, πρέπει να οικοδομηθεί με τόλμη και την απαραίτητη ενότητα.

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα για την 53η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου / INTIME NEWS

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα για την 53η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου / INTIME NEWS

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