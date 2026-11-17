Snapshot Η Νικολέτα Μαρκούλη μοιράζεται τη συγκλονιστική μαρτυρία της για τη δολοφονία του πατέρα της, Νίκου Μαρκούλη, κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Η 53η επέτειος του Πολυτεχνείου φέρνει στη μνήμη της εικόνες από τη διαμαρτυρία και τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του πατέρα της να διαβάζεται και να απαντάται «ΠΑΡΩΝ».

Η Νικολέτα τονίζει ότι αυτή η στιγμή της έδειξε πως ο πατέρας της δεν έχει χαθεί στη λήθη.

Καταγγέλλει την ατιμωρησία των υπευθύνων για τον θάνατο του πατέρα της και καταδικάζει την ιστορική διαστρέβλωση και την άρνηση ύπαρξης νεκρών στο Πολυτεχνείο. Snapshot powered by AI

Η συγκλονιστική μαρτυρία της Νικολέτας Μαρκούλη, κόρης του Νίκου Μαρκούλη, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια των γεγονότων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, επαναφέρει στο προσκήνιο την ανθρώπινη πλευρά μιας από τις πιο τραγικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Με αφορμή την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, η κόρη του θυμάται τις πρώτες της εικόνες από την πορεία, τις μαυροφορεμένες γυναίκες που θρηνούσαν τους ανθρώπους τους και, κυρίως, μια στιγμή που χαράχτηκε για πάντα στη μνήμη της.

Ήταν μόλις εννέα ή δέκα ετών όταν άκουσε για πρώτη φορά το όνομα του πατέρα της να διαβάζεται στην Πατησίων και χιλιάδες άνθρωποι να απαντούν με μια δυνατή φωνή: «ΠΑΡΩΝ».

Μια στιγμή που, όπως περιγράφει, της έδωσε την αίσθηση ότι ο πατέρας της δεν είχε χαθεί στη λήθη.

Στην ανάρτησή του Στέφανου Πάντου, η Νικολέτα Μάρκουλη αποκαλύπτει επίσης όσα έμαθε χρόνια αργότερα για τις συνθήκες του θανάτου του, καταγγέλλει την ατιμωρησία των υπευθύνων και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην ιστορική διαστρέβλωση και την άρνηση της ύπαρξης νεκρών.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

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