Snapshot Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες τοπικές βροχές, νοτιάδες και θερμοκρασίες έως 25-27 βαθμούς, υψηλές για την εποχή.

Η περίοδος θερμών ημερών θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν θα σημειωθεί η κορύφωση της θερμής περιόδου με τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς.

Η θερμοκρασία διατηρείται υψηλή λόγω της ήπιας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και των δυτικών-νοτιοδυτικών ανέμων που φέρνουν θερμές αέριες μάζες στην ανατολική Μεσόγειο.

Αν και οι θερμοκρασίες αυτές είναι υψηλές για το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου, αντίστοιχα θερμοί Νοέμβριοι έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, όπως το 2010, 2015, 2019 και 2022.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και μεταβολή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, με επιστροφή σε πιο φθινοπωρινά επίπεδα χωρίς έντονη ψυχρή εισβολή. Snapshot powered by AI

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην απουσία αξιόλογων βροχών, αλλά και στη διάρκεια αυτής της θερμής περιόδου, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος αναμένεται να προσεγγίσει τους 25 με 27 βαθμούς, τιμές αξιοσημείωτες για το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Λίγες βροχές, νοτιάδες και υψηλές θερμοκρασίες

Την Τρίτη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις.

Οι βροχές θα είναι λίγες και τοπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του ICON-EU, οι μεγαλύτερες ποσότητες υετού εντοπίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο, κυρίως στην περιοχή της Λέσβου, όπου τοπικά τα ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 30 χιλιοστά. Πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν επίσης σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και κατά τόπους στη Θράκη, χωρίς όμως να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο γενικά δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θα κυμανθούν κυρίως από 17 έως 19 βαθμούς, στα δυτικά από 18 έως 21 και στα κεντρικά και νότια από 20 έως 23 βαθμούς. Τοπικά, κυρίως στα ηπειρωτικά, ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 25 βαθμούς.

Πρόκειται για θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές παραπέμπουν περισσότερο σε αρχές φθινοπώρου παρά στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, την Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ σε ορισμένα τμήματα της Αττικής μπορεί να φτάσει τους 22.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, στα 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 18 βαθμούς.

Τετάρτη και Πέμπτη: Περιορισμένες βροχές και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ο καιρός δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Λίγες βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με μέγιστες γενικά από 18 έως 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, οι βροχές θα εξακολουθήσουν να είναι περιορισμένες, με περισσότερα φαινόμενα κυρίως στα βορειοδυτικά και κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο.

Στα κεντρικά ηπειρωτικά οι μέγιστες θα φτάσουν τους 21 με 25 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο και στην Κρήτη θα κυμανθούν κυρίως από 21 έως 24 βαθμούς, με τοπικά υψηλότερες τιμές.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: Η κορύφωση της θερμής περιόδου

Η Παρασκευή αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση αυτής της περιόδου υψηλών θερμοκρασιών.

Παρότι θα υπάρχουν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος στις περισσότερες περιοχές.

Οι δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν κυρίως με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θα κυμανθούν κυρίως από 17 έως 22 βαθμούς, στα κεντρικά από 21 έως 24, ενώ στο Αιγαίο και στην Κρήτη θα φτάσουν τους 22 με 26 βαθμούς. Τοπικά στα νότια, σύμφωνα με τις ακραίες τιμές του προγνωστικού μοντέλου, δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τους 27 βαθμούς.

Οι τιμές αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή, χωρίς ωστόσο να αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο.

Πότε είχαμε ανάλογα θερμούς Νοέμβριους την τελευταία εικοσαετία;

Η παρουσία ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών μέσα στον Νοέμβριο δεν είναι άγνωστη στο ελληνικό κλίμα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι Νοέμβριοι του 2010, του 2015, του 2019, του 2022 και κυρίως του 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Νοέμβριος του 2022 ήταν ο τέταρτος θερμότερος από το 2010 για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ εκείνος του 2023 ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακός. Στη Θεσσαλία, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες του Νοεμβρίου 2023 ήταν περίπου 2,5 βαθμούς πάνω από τις συνήθεις τιμές της περιόδου 2010–2019, ενώ στη Στερεά Ελλάδα η θετική απόκλιση έφτασε τους 2,1 βαθμούς. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στις 4 Νοεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 35,1°C στο Σίσι Λασιθίου, ένα εξαιρετικά υψηλό θερμοκρασιακό επεισόδιο για τον μήνα. Πιο πρόσφατα, ο Νοέμβριος του 2025 ήταν επίσης θερμότερος από τα κανονικά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν ότι οι θερμές εξάρσεις του Νοεμβρίου έχουν ιστορικά προηγούμενα, αλλά η ένταση, η γεωγραφική έκταση και η διάρκειά τους δεν είναι πάντοτε ίδιες. Παράλληλα, η ύπαρξη θερμών ημερών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ολόκληρος ο μήνας θα καταγραφεί ως εξαιρετικά θερμός.

Γιατί διατηρείται τόσο υψηλή η θερμοκρασία;

Η επιμονή της ήπιας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και η επικράτηση δυτικών και νοτιοδυτικών ανέμων συμβάλλουν στη διατήρηση σχετικά θερμών αερίων μαζών πάνω από την ανατολική Μεσόγειο. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε εξηγήσει σε σχετικό άρθρο τον ρόλο του jet Stream στην Ευρώπη αυτή τη περίοδο

Η απουσία οργανωμένων ψυχρών εισβολών επιτρέπει στη θερμοκρασία να παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από τα συνήθη για την εποχή, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Δεν πρόκειται, επομένως, για ένα μεμονωμένο θερμό μεσημέρι, αλλά για μια περίοδο αρκετών συνεχόμενων ημερών με θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις.

Αλλαγή του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο

Η περίοδος των υψηλών θερμοκρασιών δεν φαίνεται να συνεχίζεται με την ίδια ένταση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα αρχίσει να μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Η πτώση αυτή θα επαναφέρει σταδιακά τον υδράργυρο σε περισσότερο φθινοπωρινά επίπεδα, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι οδηγούμαστε σε έντονη ψυχρή εισβολή.

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι, λοιπόν, οι λίγες βροχές και οι υψηλές θερμοκρασίες, με κορύφωση την Παρασκευή και σταδιακή υποχώρηση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

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