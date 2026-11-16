NBA: Influencer «έκλεψε την παράσταση» με αποκαλυπτική εμφάνιση – Viral οι αντιδράσεις των θεατών

Η Μπρίτανι Ρένερ και η φίλη της, Σελίνα Πάουελ, τράβηξαν τα βλέμματα σε αγώνα του NBA, με μια φωτογραφία από τις πρώτες σειρές του γηπέδου να προκαλεί κύμα σχολίων και χιουμοριστικών αναρτήσεων στα social media

Ανθή Κουρέντζη

NBA: Influencer «έκλεψε την παράσταση» με αποκαλυπτική εμφάνιση – Viral οι αντιδράσεις των θεατών
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η influencer Μπρίτανι Ρένερ και η φίλη της Σελίνα Πάουελ τράβηξαν την προσοχή με αποκαλυπτική εμφάνιση σε αγώνα NBA μεταξύ Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Λος Άντζελες Κλίπερς.
  • Μια φωτογραφία που δείχνει τις αντιδράσεις του κοινού προς τη Ρένερ έγινε viral και προκάλεσε κύμα σχολίων και memes στα social media.
  • Η Μπρίτανι Ρένερ σχολίασε με χιούμορ την προσοχή που δέχτηκε, αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία και ρωτώντας «Ποια φοράει κάτι τέτοιο σε έναν αγώνα;».
  • Αν και οι Κλίπερς νίκησαν με 113-112, η εμφάνιση της Ρένερ στις εξέδρες ήταν το κύριο θέμα συζήτησης μετά τον αγώνα.
Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη στιγμή στις εξέδρες κατάφερε να επισκιάσει όσα συνέβαιναν στο παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, την Παρασκευή (13/11), στο Λος Άντζελες.

Πρωταγωνίστρια ήταν η γνωστή influencer και μοντέλο fitness Μπρίτανι Ρένερ (Brittany Renner), η οποία παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με τη φίλη της, Σελίνα Πάουελ (Celina Powell), επιλέγοντας μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση.

Οι δύο γυναίκες κάθονταν στις προνομιακές θέσεις δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, με τα μαύρα σύνολά τους να προσελκύουν την προσοχή των υπόλοιπων θεατών.

Ωστόσο, εκείνο που έγινε viral δεν ήταν μόνο η εμφάνισή τους, αλλά κυρίως μια φωτογραφία που απαθανάτισε τις αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω τους.

Η φωτογραφία που έγινε viral

Το στιγμιότυπο κατέγραψε ο φωτογράφος Wally Skalij, την ώρα που η Μπρίτανι Ρένερ επέστρεφε στη θέση της δίπλα στο παρκέ.

Στη φωτογραφία διακρίνονται αρκετοί άνδρες να στρέφουν το βλέμμα τους προς το μέρος της, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η έκφραση μιας γυναίκας που κάθεται ακριβώς πίσω της και εμφανίζεται να παρακολουθεί τη σκηνή με έκπληξη.

Η εικόνα διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων, αστείων και memes.

Παράλληλα, ένα βίντεο από την παρουσία των δύο γυναικών στο γήπεδο συγκέντρωσε επίσης το ενδιαφέρον των χρηστών, οι οποίοι σχολίασαν τόσο τις ενδυματολογικές τους επιλογές όσο και τις αντιδράσεις των θεατών.

Η απάντηση της Μπρίτανι Ρένερ

Η ίδια η influencer δεν άφησε ασχολίαστο τον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από την εμφάνισή της.

Το Σάββατο (14/11), αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ποια φοράει κάτι τέτοιο σε έναν αγώνα;»

Η ανάρτησή της προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων, διατηρώντας το στιγμιότυπο στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης.

Η Μπρίτανι Ρένερ είναι γνωστή από τη δραστηριότητά της στα social media και τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Basketball Wives». Έχει αποκτήσει έναν γιο με τον μπασκετμπολίστα Πι Τζέι Ουάσινγκτον.

Όσο για την ίδια την αναμέτρηση, οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 113-112, όμως η φωτογραφία από τις εξέδρες ήταν εκείνη που συνέχισε να συζητείται στα social media μετά το τέλος του αγώνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Έρχονται μειώσεις στα πρόστιμα του ΚΟΚ – «Έχουν αναγνωριστεί υπερβολές»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Μας έλεγαν πάντα ότι χάνουμε το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας από το κεφάλι — Μήπως είναι λάθος;

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Όρεγκον: Σκότωσε τη σύζυγό του και σκηνοθέτησε την εξαφάνισή της - Του ζήτησε διαζύγιο 2 μέρες πριν

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινάκη

12:24ANNOUNCEMENTS

Έκθεση Καριέρας 2026: Περισσότερες από 100 εταιρείες αναζητούν εργαζομένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτες περιέλουσαν με υγρό 81χρονο και τον απείλησαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Αύριο η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη

12:16LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Η προσθήκη στο πάνελ της εκπομπής της

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μακρόν έχει σύμπλεγμα με τη γιαγιά του και για αυτό παντρεύτηκε την Μπριζίτ»

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γκλεν Κλόουζ: Ξέσπασε σε δάκρυα παραλαμβάνοντας το τιμητικό Όσκαρ έπειτα από 44 χρόνια και οκτώ υποψηφιότητες χωρίς νίκη - «Η μεγαλύτερη τιμή είναι να βρίσκεσαι σε αυτή την αίθουσα»

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Τι κάνουμε αν κοπεί το ρεύμα, στερέψει το νερό και κοπούν οι επικοινωνίες

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Αποσύρει την έφεση για την καταδίκη του για σεξουαλικές επιθέσεις – «Αποδέχομαι την απόφαση της Δικαιοσύνης» και ζητά συγγνώμη

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην UNESCO: Το φυσικό θαύμα της Ευρώπης που απειλείται με οικολογική καταστροφή

12:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €7,78 δισ. στο δεκάμηνο

11:41LIFESTYLE

Παναγιώτης Αρκουμανέας: Νυμφεύθηκε ξανά - Οι φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση

11:34ΥΓΕΙΑ

Ανδρική υγεία και γονιμότητα: Σπάμε τα ταμπού, δίνουμε χρόνο στην επιθυμία για οικογένεια

11:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 η δίκη του Ηλία Μίχου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα - Σχεδόν τρεις φορές πάνω από το όριο οι μετρήσεις του

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Γαϊδούρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας: Έτρεχε ανάμεσα σε αυτοκίνητα και νταλίκες - Βίντεο

11:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βαγγέλης Ιωαννίδης: Η ιστορία με την αλεπού στα γυρίσματα ταινίας του Κούνδουρου το 1963

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Τι κάνουμε αν κοπεί το ρεύμα, στερέψει το νερό και κοπούν οι επικοινωνίες

11:41LIFESTYLE

Παναγιώτης Αρκουμανέας: Νυμφεύθηκε ξανά - Οι φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση

11:08ΚΟΣΜΟΣ

NBA: Influencer «έκλεψε την παράσταση» με αποκαλυπτική εμφάνιση – Viral οι αντιδράσεις των θεατών

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη», υποστήριξε η μητέρα του βρέφους

10:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη - Είχε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της Ε.Ε. στέλνουν τους μετανάστες στη Ρουάντα

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

10:39ΕΛΛΑΔΑ

«Και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»: Το viral σύνθημα παίζει και στα κλαμπ - Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 78.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη μέρα μετά τον Πούτιν: Τι σχεδιάζουν οι ολιγάρχες για την Ρωσία - Οι πάμπλουτοι επιστρέφουν

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Το σπαρακτικό αντίο στον Ηλία Βαλατσό και τον Γιώργο Ζυμπίδη - «Πήγαν για δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι»

09:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο Ντοκουμέντο: Έκλεψε σωληνώσεις φυσικού αερίου - Από θαύμα δεν έγινε έκρηξη

11:19LIFESTYLE

Χώρισαν Εύα Αντωνοπούλου - Παναγιώτης Αρκουμανέας μετά από 10 χρόνια γάμου

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρίζει» άνοιξη με... 30 βαθμούς - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:10LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η δημοσιογράφος - «Ένα έκτακτο γεγονός συνέβη χθες βράδυ»

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Γαϊδούρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας: Έτρεχε ανάμεσα σε αυτοκίνητα και νταλίκες - Βίντεο

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μακρόν έχει σύμπλεγμα με τη γιαγιά του και για αυτό παντρεύτηκε την Μπριζίτ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ