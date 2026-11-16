NBA: Influencer «έκλεψε την παράσταση» με αποκαλυπτική εμφάνιση – Viral οι αντιδράσεις των θεατών

Snapshot Η influencer Μπρίτανι Ρένερ και η φίλη της Σελίνα Πάουελ τράβηξαν την προσοχή με αποκαλυπτική εμφάνιση σε αγώνα NBA μεταξύ Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Λος Άντζελες Κλίπερς.

Μια φωτογραφία που δείχνει τις αντιδράσεις του κοινού προς τη Ρένερ έγινε viral και προκάλεσε κύμα σχολίων και memes στα social media.

Η Μπρίτανι Ρένερ σχολίασε με χιούμορ την προσοχή που δέχτηκε, αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία και ρωτώντας «Ποια φοράει κάτι τέτοιο σε έναν αγώνα;».

Αν και οι Κλίπερς νίκησαν με 113-112, η εμφάνιση της Ρένερ στις εξέδρες ήταν το κύριο θέμα συζήτησης μετά τον αγώνα. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη στιγμή στις εξέδρες κατάφερε να επισκιάσει όσα συνέβαιναν στο παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, την Παρασκευή (13/11), στο Λος Άντζελες.

Πρωταγωνίστρια ήταν η γνωστή influencer και μοντέλο fitness Μπρίτανι Ρένερ (Brittany Renner), η οποία παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με τη φίλη της, Σελίνα Πάουελ (Celina Powell), επιλέγοντας μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση.

Οι δύο γυναίκες κάθονταν στις προνομιακές θέσεις δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, με τα μαύρα σύνολά τους να προσελκύουν την προσοχή των υπόλοιπων θεατών.

Ωστόσο, εκείνο που έγινε viral δεν ήταν μόνο η εμφάνισή τους, αλλά κυρίως μια φωτογραφία που απαθανάτισε τις αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω τους.

#WATCH : Brittany Renner's Courtside Appearance Goes Viral During NBA Game Brittany Renner and her friend caught the attention of NBA fans during the Oklahoma City Thunder vs LA Clippers matchup. A clip of one of the women returning to her courtside seat, along with a photograph showing several men looking in her direction, has taken social media by storm. The images have triggered a wave of memes, jokes and reactions. — upuknews (@upuknews1) November 15, 2026

Brittany Renner and Celina Powell’s courtside outfits at the Thunder–Clippers game are going viral. What do you think of the looks? More at https://t.co/4SLtlShl7X. https://t.co/66SvkOgTEh — Wick Gone Wild (@WickGoneWILD) November 15, 2026

Η φωτογραφία που έγινε viral

Το στιγμιότυπο κατέγραψε ο φωτογράφος Wally Skalij, την ώρα που η Μπρίτανι Ρένερ επέστρεφε στη θέση της δίπλα στο παρκέ.

Στη φωτογραφία διακρίνονται αρκετοί άνδρες να στρέφουν το βλέμμα τους προς το μέρος της, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η έκφραση μιας γυναίκας που κάθεται ακριβώς πίσω της και εμφανίζεται να παρακολουθεί τη σκηνή με έκπληξη.

Brittany Renner & Celina Powell promoting their new show at a clippers game lol https://t.co/sOguXKhdrU — jjfromgoodtimes (@jjfr0mgoodtimes) November 14, 2026

Η εικόνα διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων, αστείων και memes.

Παράλληλα, ένα βίντεο από την παρουσία των δύο γυναικών στο γήπεδο συγκέντρωσε επίσης το ενδιαφέρον των χρηστών, οι οποίοι σχολίασαν τόσο τις ενδυματολογικές τους επιλογές όσο και τις αντιδράσεις των θεατών.

Η απάντηση της Μπρίτανι Ρένερ

Η ίδια η influencer δεν άφησε ασχολίαστο τον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από την εμφάνισή της.

Το Σάββατο (14/11), αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ποια φοράει κάτι τέτοιο σε έναν αγώνα;»

Who wears this to a game… — Brittany Renner (@brittanyrennerr) November 14, 2026

Η ανάρτησή της προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων, διατηρώντας το στιγμιότυπο στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης.

Η Μπρίτανι Ρένερ είναι γνωστή από τη δραστηριότητά της στα social media και τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Basketball Wives». Έχει αποκτήσει έναν γιο με τον μπασκετμπολίστα Πι Τζέι Ουάσινγκτον.

Όσο για την ίδια την αναμέτρηση, οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 113-112, όμως η φωτογραφία από τις εξέδρες ήταν εκείνη που συνέχισε να συζητείται στα social media μετά το τέλος του αγώνα.

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