Αγανακτισμένος με τα ακριβά καύσιμα: Viral o Τούρκος «Φρεντ Φλινστόουν» με το «λίθινο» αυτοκίνητο

Snapshot Ένας Τούρκος στα Άδανα διαμαρτυρήθηκε για τις ακριβές τιμές στα καύσιμα ντυμένος Φρεντ Φλίνστοουν και οδηγώντας ένα αυτοκίνητο από πέτρα και ξύλο.

Το όχημα κινείτο με τα πόδια του, μιμούμενο τον χαρακτήρα της σειράς κινουμένων σχεδίων «Stone Age».

Η πρωτότυπη διαμαρτυρία τράβηξε την προσοχή οδηγών και πεζών στην κυκλοφορία.

Το βίντεο της διαμαρτυρίας έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χιλιάδες κοινοποιήσεις και likes. Snapshot powered by AI

Από τις πιο δημιουργικές διαμαρτυρίες για τις τιμές στα καύσιμα ήταν αυτή ενός Τούρκου στα Άδανα, ο οποίος έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Εμπνευσμένος από τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Stone Age», ντύθηκε Φρεντ Φλίνστοουν και μπήκε στη μέση της κυκλοφορίας με το όχημά του, το οποίο ήταν κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πέτρα και ξύλο και φυσικά η κίνησή του γινόταν με τα ξυπόλυτα πόδια του, όπως ακριβώς έκανε και ο θρυλικός χαρακτήρας.

Η πρωτότυπη αυτή διαμαρτυρία δεν πέρασε απαρατήρητη από οδηγούς και πεζούς και γρήγορα το βίντεο βρήκε τον δρόμο του για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας χιλιάδες κοινοποιήσεις και likes.