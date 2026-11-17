Snapshot Η 79χρονη Ελένη Καλομάμα υπέκυψε στα τραύματά της μετά από πτώση στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Μεσολογγίου στις 14 Νοεμβρίου.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου κατέληξε.

Η Ελένη Καλομάμα ήταν συνταξιούχος δικαστική υπάλληλος και ενεργή εθελόντρια σε κοινωνικές δράσεις της τοπικής κοινωνίας, όπως τα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η εξόδιος ακολουθία της θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

Ο θάνατός της προκάλεσε θλίψη στην περιοχή λόγω της πολυετούς προσφοράς της στην κοινότητα. Snapshot powered by AI

Την τελευταία της πνοή άφησε το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου η 79χρονη Ελένη Καλομάμα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη θεατρικής παράστασης. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το messolonghinews.gr, η γυναίκα σκόνταψε και έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ακολούθησε η μεταφορά της με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, ωστόσο η σοβαρότητα της κατάστασής της επέβαλε τη διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να αποτρέψουν το μοιραίο.

Ποια ήταν η 79χρονη Ελένη Καλομάμα

Η Ελένη Καλομάμα του Σταύρου ήταν συνταξιούχος δικαστική υπάλληλος του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, όπου είχε εργαστεί επί σειρά ετών.

Η παρουσία της, ωστόσο, στην τοπική κοινωνία δεν περιοριζόταν στην επαγγελματική της διαδρομή. Είχε αναπτύξει σημαντική εθελοντική δράση, συμμετέχοντας σε κοινωνικές πρωτοβουλίες και προσφέροντας τη βοήθειά της σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Ανάμεσα στις δράσεις στις οποίες συμμετείχε ήταν και τα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στο Μεσολόγγι, όπου συνέβαλλε εθελοντικά στην καθημερινή στήριξη ευάλωτων συμπολιτών της.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει θλίψη στην περιοχή, με την πολυετή προσφορά της να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της παρουσίας της στην τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Καλομάμα θα τελεστεί την σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 14:30, ενώ την αποχαιρετούν η αδελφή της, τα ανίψια της και οι υπόλοιποι συγγενείς της.

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