Μεσολόγγι: Σύλληψη 5 ανηλίκων μέσα στο σχολείο για επίθεση σε μαθητή

Snapshot Πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν μέσα σε σχολείο του Μεσολογγίου για επίθεση σε μαθητή που προκάλεσε σωματικές βλάβες.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου εντός της σχολικής μονάδας.

Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία.

Τέσσερις γονείς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και για παράβαση νομοθεσίας σχετικά με αστυνομικές ταυτότητες.

Μητέρα ενός από τους δράστες αναζητείται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων μέσα σε σχολείο του Μεσολογγίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, σήμερα Τετάρτη, μετά από καταγγελία πατέρα ότι επιτέθηκαν στον γιο του, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, όταν οι πέντε δράστες επιτέθηκαν στον μαθητή εντός της σχολικής μονάδας, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τεσσάρων δραστών, ενώ αναζητείται και μία μητέρα.

Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία. Οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, αφού διαπιστώθηκε ότι τέσσερις από τους δράστες δεν διέθεταν το έγγραφο, παρόλο που είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

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