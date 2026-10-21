Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή που η διαιτητής Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ - Βίντεο
Η Τσαρουχά συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για να διευθύνει αγώνα του Eurocup
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- Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για αγώνα Eurocup.
- Η σύλληψή της σχετίζεται με το σκάνδαλο στο μπάσκετ που αφορά στημένους αγώνες και δωροδοκίες.
- Η Τσαρουχά μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.
- Υπάρχει διαθέσιμο βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταγωγή της στη ΓΑΔΑ.
Στη ΓΑΔΑ έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, η συλληφθείσα διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, στο πλαίσιο του σκανδάλου μεγατόνων στο μπάσκετ με τους στημένους αγώνες και τις δωροδοκίες.
Η Τσαρουχά συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για να διευθύνει αγώνα του Eurocup.
Δείτε βίντεο – ντοκουμέντο από τη μεταγωγή της
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