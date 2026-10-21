Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή που η διαιτητής Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ - Βίντεο

Snapshot Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για αγώνα Eurocup.

Η σύλληψή της σχετίζεται με το σκάνδαλο στο μπάσκετ που αφορά στημένους αγώνες και δωροδοκίες.

Η Τσαρουχά μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Υπάρχει διαθέσιμο βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταγωγή της στη ΓΑΔΑ. Snapshot powered by AI

Στη ΓΑΔΑ έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, η συλληφθείσα διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, στο πλαίσιο του σκανδάλου μεγατόνων στο μπάσκετ με τους στημένους αγώνες και τις δωροδοκίες.

Η Τσαρουχά συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για να διευθύνει αγώνα του Eurocup.

Δείτε βίντεο – ντοκουμέντο από τη μεταγωγή της

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