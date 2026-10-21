Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης – Όλοι οι εμπλεκόμενοι

Σκάνδαλο μεγατόνων με στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, έφερε καταιγιστικές εξελίξεις. Ήδη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος.

Οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο μεγατόνων είναι οι εξής, εκτός του Βαγγέλη Λιόλιου, είναι οι εξής:

Βαγγέλης Λιόλιος

Βασιλική Τσαρούχα – Διαιτητής

– Διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου – Διαιτητής

– Διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς – Αρχιδιαιτητής, ειδικός σύμβουλος διαιτησίας

– Αρχιδιαιτητής, ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Τάσος Πηλοΐδης – Διαιτητής

– Διαιτητής Γιώργος Μαυραγάνης- επιχειρηματίας, πρώην αθλητής.

Καταθέσεις «βόμβα» για στημένους αγώνες

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραψε το Newsbomb, η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου, τον Απρίλιο του 2026, αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια ακολούθησαν καταγγελίες και καταθέσεις συνολικά οκτώ μαρτύρων, με δύο εξ αυτών να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς φέρονται να διαθέτουν άμεση γνώση για το «στήσιμο» αγώνων.

Οι δύο μάρτυρες φέρονται να είχαν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες, καθώς προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές, προκειμένου να καταγγείλουν όσα γνώριζαν για τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες στον χώρο του μπάσκετ.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλο υλικό, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραπέμπει σε χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, από τα εφηβικά και τα σχολικά πρωταθλήματα έως την Α1. Το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εκτείνεται από το 2016 έως και το 2026.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκε στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες χρηματικό ποσό που αγγίζει τις 800.000 ευρώ, για το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής επαρκής δικαιολόγηση.

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