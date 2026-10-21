Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα

Snapshot Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της από την Τουρκία.

Η σύλληψη σχετίζεται με την υπόθεση χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.

Η Βάσω Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ μαζί με άλλους κατηγορούμενους.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης μετά από τη διεύθυνση αγώνα EuroCup στην Τουρκία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη της Βάσως Τσαρούχα προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο, το μεσημέρι της Τετάρτης, κατά την άφιξή της από την Τουρκία, όπου είχε μεταβεί για να διευθύνει αγώνα του EuroCup την Τρίτη.

Η διαιτητής οδηγείται στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους στην υπόθεση των καταγγελλόμενων χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου, τον Απρίλιο του 2026, αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη της υπόθεσης, θέτοντας στο επίκεντρο τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Καταθέσεις «βόμβα» για στημένους αγώνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια ακολούθησαν καταγγελίες και καταθέσεις συνολικά οκτώ μαρτύρων, με δύο εξ αυτών να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς φέρονται να διαθέτουν άμεση γνώση για το «στήσιμο» αγώνων.

Οι δύο μάρτυρες φέρονται να είχαν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες, καθώς προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές, προκειμένου να καταγγείλουν όσα γνώριζαν για τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες στον χώρο του μπάσκετ.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλο υλικό, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραπέμπει σε χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, από τα εφηβικά και τα σχολικά πρωταθλήματα έως την Α1. Το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εκτείνεται από το 2016 έως και το 2026.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκε στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες χρηματικό ποσό που αγγίζει τις 800.000 ευρώ, για το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής επαρκής δικαιολόγηση.

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