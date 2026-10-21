Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα

Η διαιτητής οδηγείται στη ΓΑΔΑ μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους στην υπόθεση των καταγγελλόμενων χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ

Newsroom

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της από την Τουρκία.
  • Η σύλληψη σχετίζεται με την υπόθεση χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.
  • Η Βάσω Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ μαζί με άλλους κατηγορούμενους.
  • Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης μετά από τη διεύθυνση αγώνα EuroCup στην Τουρκία.
Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη της Βάσως Τσαρούχα προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο, το μεσημέρι της Τετάρτης, κατά την άφιξή της από την Τουρκία, όπου είχε μεταβεί για να διευθύνει αγώνα του EuroCup την Τρίτη.

Η διαιτητής οδηγείται στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους στην υπόθεση των καταγγελλόμενων χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου, τον Απρίλιο του 2026, αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη της υπόθεσης, θέτοντας στο επίκεντρο τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Καταθέσεις «βόμβα» για στημένους αγώνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια ακολούθησαν καταγγελίες και καταθέσεις συνολικά οκτώ μαρτύρων, με δύο εξ αυτών να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς φέρονται να διαθέτουν άμεση γνώση για το «στήσιμο» αγώνων.

Οι δύο μάρτυρες φέρονται να είχαν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες, καθώς προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές, προκειμένου να καταγγείλουν όσα γνώριζαν για τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες στον χώρο του μπάσκετ.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλο υλικό, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραπέμπει σε χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, από τα εφηβικά και τα σχολικά πρωταθλήματα έως την Α1. Το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εκτείνεται από το 2016 έως και το 2026.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκε στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες χρηματικό ποσό που αγγίζει τις 800.000 ευρώ, για το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής επαρκής δικαιολόγηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία 

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ρωσικού μαχητικού Su-30 στο Καλίνινγκραντ - Η στιγμή που πέφτει δίπλα σε νεκροταφείο - Video

16:05ANNOUNCEMENTS

Βασίλης Παντελεάκης rocks! Ο πρωταθλητής των δύο τροχών στο Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS (photos)

16:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Κυριτσόπουλος για Διονύση Σαββόπουλο: «Για μένα είναι ζωντανός, με εμπνέει μονίμως»

16:00WHAT THE FACT

Γιατί ο αφρός του σαπουνιού είναι πάντα λευκός – Ακόμα κι αν είναι μπλε ή κόκκινο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Τούρκος διακινητής για το ναυάγιο με 6 νεκρούς

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος - Τραυματίες δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα στημένα, εκτός του Λιόλιου: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρόταση Γουίτκοφ σε Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες - Απελευθερώθηκε Αμερικανός κρατούμενος

15:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα

15:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς φτάσαμε στις σύλληψη Λιόλιου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Καταθέσεις για στημένους αγώνες, στο μικροσκόπιο 50 ματς

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή στη δίκη φυσικοθεραπευτή και γιατρού για δήθεν θεραπείες με βλαστοκύτταρα

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «Μεγάλο Πράσινο Τείχος» της Κίνας: Η προειδοποίηση των ειδικών για τον «απορροφητήρα» του άνθρακα

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Μικρής έντασης επεισόδια μετά το τέλος του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

15:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Βρέθηκαν περί τα €820.000 σε σπίτι εμπλεκόμενου διαιτητή

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Τουρισμός όλο τον χρόνο και περισσότερα έσοδα – Η νέα διεθνής καμπάνια

15:04ΥΓΕΙΑ

Τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων για τους βιοδείκτες του καρκίνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος - Τραυματίες δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

15:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

14:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς φτάσαμε στις σύλληψη Λιόλιου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Καταθέσεις για στημένους αγώνες, στο μικροσκόπιο 50 ματς

15:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Βρέθηκαν περί τα €820.000 σε σπίτι εμπλεκόμενου διαιτητή

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα στημένα, εκτός του Λιόλιου: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία που έγινε αφετηρία αλλαγών: Πώς η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη οδήγησε στη γέννηση της Πολιτικής Προστασίας

13:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο Λιόλιος και άλλοι τρεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ