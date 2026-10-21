Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

Snapshot Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, η διαιτητήςασιλική Τρούχα και άλλοι παράγοντες συνελήφθησαν σε σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αντέδρασε δημοσιεύοντας σχετική είδηση με τις φωτογραφίες των συλληφθέντων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σημαντικές εξελίξεις και αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Snapshot powered by AI

Με ένα στόρι γεμάτο νόημα τοποθετήθηκε επί των καταιγιστικών εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ που οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, της διαιτητή Βασιλικής Τσαρούχα και άλλων παραγόντων, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν.

Ουσιαστικά ανέβασε την είδηση των συλλήψεων, με τις φωτογραφίες των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας.

Δείτε το ποστ του Αταμάν:

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για την υπόθεση που προκαλεί σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ

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