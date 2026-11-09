Μεσολόγγι: Σφορδρό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Snapshot Στη Μάστρου Μεσολογγίου σημειώθηκε τροχαίο με τρία αυτοκίνητα, όταν όχημα επιχείρησε αριστερή στροφή και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου για ιατρική περίθαλψη.

Σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Αστυνομικές δυνάμεις και ΟΠΚΕ έσπευσαν στο σημείο για τη διαχείριση και διερεύνηση του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα, στη Μάστρου Μεσολογγίου, με εμπλοκή τριών Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο «ΑΙΧΜΗ», το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα από τα οχήματα, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Μάστρου, επιχείρησε να στρίψει αριστερά, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σχεδόν μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Στο τροχαίο ενεπλάκη και τρίτο όχημα, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν σε αναμονή στη διασταύρωση.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, για τη διαχείριση του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

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