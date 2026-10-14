Μεσολόγγι: Μαθητής καταπλακώθηκε από παράθυρο μέσα στην τάξη - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Μαθητής της Α' Λυκείου στο Λύκειο Νεοχωρίου Οινιαδών τραυματίστηκε σοβαρά όταν αποκολλήθηκε και έπεσε παράθυρο στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια μαθήματος.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για ιατρική φροντίδα και εκτίμηση της κατάστασής του.

Το σχολικό κτήριο είναι άνω των 50 ετών, δεν διαθέτει οικοδομική άδεια και δεν έχει υποβληθεί σε συστηματικούς τεχνικούς ελέγχους.

Το Λύκειο δεν μπόρεσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης «Μαριέττα Γιαννάκου» λόγω έλλειψης οικοδομικής άδειας, δημιουργώντας εμπόδια στη βελτίωση των υποδομών.

Δεν υπήρχαν εξωτερικοί παράγοντες όπως ισχυροί άνεμοι ή σεισμοί που να δικαιολογούν την αιφνίδια αποκόλληση του παραθύρου. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα σε Λύκειο του Μεσολογγίου καθώς ένας μαθητής της πρώτης τάξης, τραυματίστηκε από παράθυρο που έπεσε στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Συγκεκριμένα, το σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα στο Λύκειο Νεοχωρίου Οινιαδών, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ένα ολόκληρο παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του, μαζί με το κάσωμά του, και καταπλάκωσε μαθητή της Α' Λυκείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MessolonghiNews.gr, ο μαθητής σωριάστηκε στο δάπεδο της σχολικής αίθουσας, ενώ τα θραύσματα από τα τζάμια τού προκάλεσαν τραύματα στο κεφάλι. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό τα παιδιά ήταν σοκαρισμένα από το συμβάν, ενώ ο νεαρός μαθητής διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα του ατυχήματος δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, ούτε είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση που θα μπορούσε να εξηγήσει την αιφνίδια αποκόλληση ολόκληρου του παραθύρου, μαζί με το κάσωμά του.

Παλιό το κτήριο, δεν διαθέτει άδεια

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, το κτήριο είναι άνω των 50 ετών και δεν διαθέτει οικοδομική άδεια.

Στο σχολείο πραγματοποιούνται κατά διαστήματα εργασίες συντήρησης, οι οποίες ωστόσο είναι μικρής κλίμακας. Εκείνο που παραμένει άγνωστο, είναι εάν διενεργούνται συστηματικοί και επισταμένοι τεχνικοί έλεγχοι, ώστε να διαπιστώνεται η πραγματική κατάσταση των εγκαταστάσεων και να εντοπίζονται εγκαίρως, ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Μια ακόμη σημαντική διάσταση της υπόθεσης αφορά τη δυνατότητα ουσιαστικής αναβάθμισης του σχολικού κτηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λύκειο Νεοχωρίου δεν κατέστη δυνατό να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» εξαιτίας της έλλειψης οικοδομικής άδειας.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που αναδεικνύει την ανάγκη να αποσαφηνιστεί το πολεοδομικό καθεστώς του κτηρίου και να εξεταστούν οι δυνατότητες ένταξής του σε προγράμματα χρηματοδότησης για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

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