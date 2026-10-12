Θεσσαλονίκη: Αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου Βασιλικών μετά την πτώση σοβάδων σε μαθητή

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου Βασιλικών μετά την πτώση σοβάδων σε μαθητή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μετά τον τραυματισμό 14χρονου από πτώση σοβάδων.
  • Μηχανικοί και αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης πραγματοποίησαν αυτοψία στο σχολικό κτήριο για να διερευνήσουν τα αίτια της αποκόλλησης του επιχρίσματος.
  • Δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια αποσάθρωσης ή υγρασίας στην αίθουσα καλλιτεχνικών μαθημάτων όπου σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ σε άλλα σημεία του κτηρίου βρέθηκαν τοπικά ίχνη υγρασίας.
  • Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν οι μελέτες και οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου.
  • Οι γονείς ζητούν πλήρεις ελέγχους και συντήρηση του παλιού κτηρίου πριν την επαναλειτουργία του σχολείου.
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Αναστέλλεται μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου η λειτουργεία του Γυμνασίου Βασιλικών, στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε το περιστατικό τραυματισμού ενός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβάδων.

Σήμερα, Δευτέρα, μετέβησαν μηχανικοί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια που οδήγησαν στην αποκόλληση του σοβά και να πραγματοποιήσουν ενδελεχή έλεγχο στις υπόλοιπες κτηριακές εγκαταστάσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης: «Το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία στο σχολικό κτήριο από κλιμάκιο του Δήμου Θέρμης, με στόχο να διερευνηθούν τα αίτια του περιστατικού και να διαπιστωθεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Απόστολος Τσολάκης, και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου, πέντε μηχανικοί των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και εκπρόσωπος του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο συντήρησης και επισκευών των σχολικών μονάδων».

Τι έδειξε η αυτοψία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων αποκολλήθηκε τμήμα επιχρίσματος πάχους 1 έως 1,5 εκατοστού, σε επιφάνεια ακτίνας περίπου δύο μέτρων. Στο σημείο δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια αποσάθρωσης του σκυροδέματος, διόγκωσης, ρωγμών ή αποκάλυψης του οπλισμού. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη υγρασίας, όπως κιτρινίλες ή μούχλα, ούτε άλλα εμφανή σημάδια αποκόλλησης ή ρηγμάτωσης στην υπόλοιπη οροφή της αίθουσας.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες αίθουσες του σχολικού κτηρίου, τόσο στον όροφο όσο και στο ισόγειο. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία εκτός των αιθουσών εντοπίστηκαν τοπικά ίχνη υγρασίας.

Καθώς η αιτία της αποκόλλησης του επιχρίσματος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, η δημοτική διοίκηση αποφάσισε να παραμείνει κλειστό το σχολείο έως την Παρασκευή, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

«Για το θέμα έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες γνωστοποίησαν ότι τα μαθήματα στο Γυμνάσιο Βασιλικών θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου Θέρμης.

Να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν επαναλειτουργήσει το σχολείο ζητούν οι γονείς, οι οποίοι τονίζουν ότι το κτήριο είναι παλιό και πρέπει να συντηρηθεί .

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