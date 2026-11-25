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Εξαρθρώθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε ναούς στην περιοχή του Αγρινίου.

Όπως αναφέρει η «Συνείδηση», συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος ενώ εξιχνιάσθηκαν έξι περιπτώσεις κλοπών στη διάρκεια των οποίων κατάφεραν να «σηκώσουν» και καμπάνα.

Δείτε την ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εγκληματική οργάνωση – συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε Ιερούς Ναούς σε περιοχές του Αγρινίου

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν χθες, σε περιοχή του Αγρινίου, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, δυο ημεδαποί άνδρες, καθώς και ένας 16χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε περιοχή του Αγρινίου, όπου διέρρηξαν Ιερό Παρεκκλήσιο και αφαίρεσαν την καμπάνα, ένα Άγιο Ποτήριο, ένα Άγιο Δισκάριο, ένα Ιερό Αρτοφόριο, Ιερά Μάκτρα, κηροπήγια, καντήλια και άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 4.500 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι μετά την τέλεση της κλοπής, εντοπίστηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς να κινούνται με το αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκαν, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλεμμένα αντικείμενα καθώς και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση – συμμορία από τις 26-10-2026 έως τις 11-11-2026, διέπραξε ακόμα 5 κλοπές (η μια απόπειρα), σε Ιερούς Ναούς σε περιοχές του Αγρινίου, κατά τις οποίες αφαίρεσαν καμπάνες, μανουάλια, καντήλια, μπρούτζινα ανθοδοχεία, μικρόφωνο και ενισχυτή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να διακριβωθεί αν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών»

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