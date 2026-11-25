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Τουλάχιστον έξι δρομολόγια τρένων μεταξύ Βρυξελλών, Παρισιού και Λονδίνου ακύρωσε η Eurostar, καθώς το προσωπικό της σιδηροδρομικής εταιρείας πραγματοποίησε απεργία άνευ προειδοποίησης το πρωί της Τετάρτης (25/11).

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε πόσο θα διαρκέσει η απεργία, ωστόσο σημείωσε πως οι επιβάτες που επηρεάζονται θα μπορούν να αλλάξουν την κράτηση του ταξιδιού τους ή να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Η Eurostar κάλεσε επίσης τα συνδικάτα να συνεχίσουν τις συζητήσεις απευθείας με την εταιρεία, η οποία, όπως δήλωσε, παραμένει ανοιχτή σε «εποικοδομητικό διάλογο».

Εκτός από τα δρομολόγια που ακυρώθηκαν, ορισμένα άλλα παρουσίασαν επίσης καθυστερήσεις το πρωί της Τετάρτης.

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