Νέα προβλήματα για το Eurostar: Έμειναν εγκλωβισμένοι σε συρμούς μέχρι και 6 ώρες μέσα στη νύχτα

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων βρίσκονται οι επιβάτες της Eurostar, μετά το μπλακ άουτ στη Σήραγγα της Μάγχης που προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις χιλιάδων ταξιδιωτών την Τρίτη.

Καθώς οι πολίτες προσπαθούσαν να φτάσουν εγκαίρως στους προορισμούς τους για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, πολλοί ανέφεραν ότι παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα σε συρμούς για περισσότερες από έξι ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω αλλεπάλληλων καθυστερήσεων.

Ένας άνδρας δήλωσε στο BBC ότι επιβιβάστηκε στο δρομολόγιο των 19:01 με προορισμό το Παρίσι, ωστόσο μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα (τοπικοί ώρα) παρέμενε ακινητοποιημένος στο τρένο, στην είσοδο της σήραγγας.

Όπως είπε, το προσωπικό τον ενημέρωσε ότι υπήρχε «50% πιθανότητα να πάμε στο Παρίσι και 50% να επιστρέψουμε στο Λονδίνο». «Μάλλον τα σχέδιά μου για την Πρωτοχρονιά βρίσκονται πλέον στα χέρια των διαχειριστών της σήραγγας», σχολίασε χαρακτηριστικά ο 27χρονος Παριζιάνος.

Προειδοποίηση για καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Η Eurostar ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκτελέσει όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της την Τετάρτη, προειδοποίησε ωστόσο ότι ενδέχεται να υπάρξουν νέες καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ήδη, το δρομολόγιο Λονδίνο–Παρίσι των 06:00 (GMT) ακυρώθηκε.

Το πρόβλημα στην εναέρια ηλεκτροδότηση, σε συνδυασμό με τη βλάβη σε συρμό του LeShuttle, είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν όλα τα δρομολόγια την Τρίτη, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες που ταξίδευαν ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Αν και ορισμένα δρομολόγια της Eurostar και του LeShuttle επανήλθαν το βράδυ της Τρίτης, οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν, καθώς λειτουργούσε μόνο μία από τις δύο σιδηροδρομικές γραμμές της σήραγγας.

Η Getlink, η εταιρεία που διαχειρίζεται τη Σήραγγα της Μάγχης, ανακοίνωσε ότι οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

«Ήμασταν εγκλωβισμένοι χωρίς ρεύμα»

Σε ενημέρωση που αναρτήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην ιστοσελίδα της Eurostar αναφέρεται: «Τα δρομολόγια επανήλθαν σήμερα μετά το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη Σήραγγα της Μάγχης χθες, καθώς και μετά από πρόσθετα ζητήματα στις σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σχεδιάζουμε να εκτελέσουμε όλα τα δρομολόγιά μας, ωστόσο λόγω των επιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής».

Ο Ντένις φαν ντερ Στεν από την Ολλανδία, που ταξίδευε προς το Άμστερνταμ για να περάσει την Πρωτοχρονιά με οικογένεια και φίλους, δήλωσε ότι παρέμεινε εγκλωβισμένος μέσα σε συρμό της Eurostar για έξι ώρες, μέχρι να αρχίσει και πάλι να κινείται περίπου στις 03:00.

«Ήμασταν κολλημένοι», είπε στο BBC, προσθέτοντας ότι όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε δεν υπήρχε ρεύμα, με ορισμένους επιβάτες να κοιμούνται και άλλους να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι. Αργότερα ενημερώθηκε ότι το δρομολόγιο θα συνεχιζόταν κανονικά.

Άλλος επιβάτης περιέγραψε ένα «τρενάκι συναισθημάτων» για ώρες, χωρίς να γνωρίζει αν το τρένο θα συνέχιζε προς την ηπειρωτική Ευρώπη ή θα επέστρεφε στο Λονδίνο. Τελικά έφτασε στις Βρυξέλλες, σχολιάζοντας: «Χαίρομαι που γύρισα σπίτι. Είδα πολλές οικογένειες εγκλωβισμένες».

Εικόνες χάους και ουρές αυτοκινήτων

Εικόνες με τεράστια πλήθη εγκλωβισμένων ταξιδιωτών στον σταθμό St Pancras του Λονδίνου κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη διακοπή ρεύματος της Τρίτης.

Φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο BBC από μηχανοδηγό της Eurostar φέρεται να δείχνει εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης πεσμένα πάνω στις ράγες.

Την ίδια ώρα, οδηγοί που επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν τη Σήραγγα της Μάγχης προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο κοντά στον τερματικό σταθμό του LeShuttle στο Φόλκστοουν.

Ο Τιμ Μπράουν, που προσπαθούσε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων στη Γερμανία, δήλωσε στο πρακτορείο PA ότι παρέμεινε εγκλωβισμένος στο αυτοκίνητό του μέσα στον συρμό του LeShuttle για περισσότερες από τρεις ώρες, «χωρίς πρόσβαση σε φαγητό ή νερό».

Ακυρώσεις και αποζημιώσεις

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, τουλάχιστον δώδεκα δρομολόγια της Eurostar μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Βελγίου και Ολλανδίας είχαν ακυρωθεί.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, διευκρινίζοντας ότι οι ταξιδιώτες μπορούν να αλλάξουν τα σχέδιά τους χωρίς επιπλέον κόστος ή να ακυρώσουν το εισιτήριό τους, λαμβάνοντας επιστροφή χρημάτων ή κουπόνι.

Παράλληλα, η Eurostar κάλεσε τους πελάτες της να επαναπρογραμματίσουν το ταξίδι τους για άλλη ημέρα, εφόσον είναι δυνατόν, και συνέστησε να μην προσέρχονται στους σταθμούς όσοι έχουν ήδη ενημερωθεί ότι το δρομολόγιό τους έχει ακυρωθεί.

