Eurostar: Με διώροφα «σούπερ-τρένα» τα ταξίδια μέσω Μάγχης - Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

Η Eurostar ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τουλάχιστον 30 – και έως 50 – νέες αμαξοστοιχίες από τον κολοσσό Alstom. Τα διώροφα τρένα θα αρχίσουν να λειτουργούν από το 2031, με το καθένα να μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 1.000 επιβάτες.

Η Eurostar δήλωσε ότι τα τρένα Celestia, τα πρώτα διώροφα τρένα υψηλής ταχύτητας που θα λειτουργούν στην ηπειρωτική χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, θα έχουν περίπου 20% περισσότερες θέσεις από τα μεγαλύτερα τρένα της. Μέρος του επιπλέον χώρου θα καταλαμβάνεται από σκάλες, αλλά θα χρησιμοποιείται επίσης για αναπηρικά αμαξίδια, ποδήλατα, επιπλέον χώρο για τα πόδια και «εκπλήξεις», ανέφερε ο σιδηροδρομικός φορέας.

Ο φορέας εκμετάλλευσης, που ανήκει στην SNCF, σχεδιάζει να διατηρήσει ολόκληρο τον στόλο στον σταθμό Temple Mills στο βορειοανατολικό Λονδίνο, τον οποίο ελπίζει να ανακατασκευάσει με μια περαιτέρω επένδυση 80 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας 350 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το εάν η εγκατάσταση διαθέτει αρκετό χώρο για να τη χρησιμοποιήσουν τόσο η Eurostar όσο και οι πιθανοί ανταγωνιστές.

Κάθε τρένο θα έχει μήκος 200 μέτρα. Εάν δύο τρένα λειτουργούσαν μαζί, όπως συμβαίνει σήμερα, η προκύπτουσα υπηρεσία μήκους 400 μέτρων θα είχε περίπου 1.080 θέσεις. Αυτά θα ήταν τα πρώτα διώροφα τρένα υψηλής ταχύτητας που θα διέσχιζαν τη σήραγγα της Μάγχης.

Το μόνο άλλο διώροφο τρένο που εμφανίστηκε ποτέ στους βρετανικούς σιδηροδρόμους ήταν ένα πείραμα που ξεκίνησε το 1949. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Eurostar, Gwendoline Cazenave, δήλωσε ότι ήταν «ιδιαίτερα περήφανη που έφερε διώροφα τρένα στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά», προσθέτοντας ότι θα έφερναν «εξαιρετική άνεση».

Η Eurostar μετέφερε 19,5 εκατομμύρια επιβάτες πέρυσι. Η κα Cazenove δήλωσε ότι η εταιρεία στοχεύει να αυξήσει αυτόν τον αριθμό στα 30 εκατομμύρια. Ένας στόλος νέων τρένων, μερικά από τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα, θα οδηγήσει σε αύξηση 30% των τρένων που εξυπηρετούν το Λονδίνο, πρόσθεσε.

Η συμφωνία για τα διώροφα τρένα έρχεται μετά την ανακοίνωση του Eurostar για ένα σχέδιο επέκτασης τον Ιούνιο που περιλαμβάνει νέες διαδρομές προς τη Γενεύη και τη Φρανκφούρτη από το Λονδίνο.

Ωστόσο, το να γίνουν τα διώροφα τρένα ο κανόνας σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βρετανίας φαίνεται απίθανο. Ο Pete Waterman, μουσικός παραγωγός και λάτρης των τρένων, δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC ότι επειδή οι βρετανικοί σιδηρόδρομοι κατασκευάστηκαν πριν από τόσο καιρό, οι περισσότερες διαδρομές δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τόσο μεγάλα τρένα λόγω εμποδίων όπως οι σήραγγες και οι εναέριες γραμμές. Το κόστος για την προσαρμογή του δικτύου θα ήταν «απολύτως αστρονομικό», είπε.

«Παρόλο που η Eurostar πρέπει να επαναιθεί για την ανακοίνωσή της, στους περισσότερους βρετανικούς σιδηροδρόμους δεν μπορείτε να βάλετε διώροφα τρένα, επειδή οι σιδηρόδρομοί μας κατασκευάστηκαν πριν από 200 χρόνια, όχι μόνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε.

Η Eurostar είναι επίσης η μόνη εταιρεία που προσφέρει επί του παρόντος σιδηροδρομικές υπηρεσίες μέσω της Μάγχης μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, αλλά υπάρχουν κι άλλες που θέλουν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Σε αυτές τις εταιρείες περιλαμβάνονται η ισπανική νεοσύστατη εταιρεία Evolyn, η Virgin του Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον και μια συνεργασία μεταξύ της Gemini Trains και της Uber.

