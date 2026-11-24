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Υπόθεση απάτης τεράστιας έκτασης, με οικονομική ζημία που ξεπερνά τα 12,6 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες φέρονται να είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής, προκειμένου να εισπράττονται παράνομα αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, περίπου 1.291 ένστολοι κατηγορούνται ότι έλαβαν εικονικά παραστατικά, ενώ η μέχρι στιγμής διαπιστωμένη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 12.650.000 ευρώ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται επιπλέον περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Συνολικά 22 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων, ενώ στις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ.

22 συλλήψεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη

Οι συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, οδηγώντας στη σύλληψη 22 κατηγορουμένων.

Από αυτούς, οι 17 φέρονται να είναι μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν ενεργό ρόλο στη δράση των κυκλωμάτων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, τη στιγμή που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής εκδομένες στο όνομά τους.

Συνολικά, μεταξύ των 22 συλληφθέντων περιλαμβάνονται οκτώ ένστολοι.

Πώς λειτουργούσε η απάτη με τις εικονικές αποδείξεις

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να δρούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, εκμεταλλευόμενες το σύστημα αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων για υπηρεσιακές μετακινήσεις εκτός της έδρας τους.

Το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα έξοδα διαμονής αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, στρατιωτικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων όταν μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.

Τα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα, προμηθεύοντας τους ενδιαφερόμενους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, με εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Με τη χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών, οι υπάλληλοι εμφανίζονταν να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες φιλοξενίας και στη συνέχεια διεκδικούσαν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις από τα υπουργεία στα οποία υπάγονταν, παρότι δεν είχαν πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες διαμονές.

Πραγματικά καταλύματα και εταιρείες-βιτρίνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εικονικές αποδείξεις εκδίδονταν με δύο τρόπους.

Στην πρώτη περίπτωση, αφορούσαν πραγματικά καταλύματα, τα οποία μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες συνδεδεμένες με τα μέλη των οργανώσεων. Ωστόσο, οι δημόσιοι υπάλληλοι που αναγράφονταν στα παραστατικά δεν είχαν διαμείνει ποτέ σε αυτά.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αποδείξεις προέρχονταν από εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρουσιάζοντας ανύπαρκτα καταλύματα ως πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Με αυτόν τον τρόπο, τα κυκλώματα φέρονται να είχαν στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο έκδοσης και διάθεσης παραστατικών, μέσω του οποίου διευκολυνόταν η παράνομη είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.

Κατασχέθηκαν 400.000 ευρώ και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα ευρήματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους βασικών μελών των δύο οργανώσεων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ, καθώς και πλήθος εγγράφων, εικονικών αποδείξεων και χειρόγραφων σημειώσεων, στις οποίες φέρονται να καταγράφονταν ονόματα και χρηματικά ποσά.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται επίσης τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

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