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Μια νέα στρατηγική της ΕΕ για το βιώσιμο τουρισμό παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα.

Η στρατηγική θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και τους εργαζομένους να αποκτήσουν δεξιότητες.

Θα στηρίξει τους προορισμούς ως προς την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης τουριστικής προσφοράς, θα βελτιώσει τις εμπειρίες των ταξιδιωτών και θα διατηρήσει την Ευρώπη ως τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Συνεισφέρει στο 10% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στηρίζει πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει 5 εκατομμύρια επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 99% είναι μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ).

Παράλληλα με τη στήριξη που παρέχει στις τοπικές οικονομίες σε ολόκληρη την ΕΕ, ο τουρισμός καλλιεργεί επίσης τον πολιτισμό και διαμορφώνει την παγκόσμια επιρροή της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, στο σημερινό παγκόσμιο πλαίσιο, ο τομέας του τουρισμού αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι ελλείψεις δεξιοτήτων και ταλέντων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ταξιδιωτών.

Ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας έχει ήδη αποδειχθεί ανθεκτικός και η επιθυμία των Ευρωπαίων για ταξίδια παραμένει ισχυρή, με το 76% να σχεδιάζει ταξίδι μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινή προσέγγιση. Ως εκ τούτου, η στρατηγική θα βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμών να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεξιότητες, ψηφιακά εργαλεία και δεδομένα, ώστε να καινοτομούν και να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο.

Θα αναζητήσει επίσης τρόπους για τη μείωση των περιττών διοικητικών φραγμών.

Οι εμβληματικές δράσεις περιλαμβάνουν την Ακαδημία τουρισμού της ΕΕ, το Παρατηρητήριο τουρισμού της ΕΕ, το οποίο συνδέεται με τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό, την πρωτοβουλία της ΕΕ για την απλούστευση στον τομέα του τουρισμού και τη συνέχιση των εργασιών για έναν απρόσκοπτο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό χώρο.

Η στρατηγική θα προωθήσει τον τουρισμό που ωφελεί τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τους προορισμούς για την καλύτερη διαχείριση των ροών επισκεπτών, την ενθάρρυνση των ταξιδιών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και τη βελτίωση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν ένα μοντέλο της ΕΕ για τη διαχείριση του τουρισμού, μια σύσταση του Συμβουλίου, μια εργαλειοθήκη για τον ισορροπημένο τουρισμό και ένα δίκτυο της ΕΕ για τον συντονισμό κρίσεων στον τομέα του τουρισμού.

Η Ευρώπη συγκεντρώνει περίπου το 40% των διεθνών τουριστικών αφίξεων παγκοσμίως, γεγονός που την καθιστά τον κορυφαίο προορισμό στον κόσμο.

Η στρατηγική αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την παγκόσμια ελκυστικότητα της Ευρώπης μέσω της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και ο ΟΟΣΑ, οι διάλογοι για τον τουρισμό με βασικές χώρες και περιφέρειες εταίρους, καθώς και η προβολή της Ευρώπης μέσω του πλαισίου «Προορισμός Ευρώπη.»

Για να ενισχυθεί η προβολή των ευρωπαϊκών προορισμών και των κρυμμένων θησαυρών τους, θα υπάρξουν επίσης και νέα βραβεία «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Τουρισμού.»

Για την υλοποίηση της στρατηγικής, μια νέα συμμαχία της ΕΕ για τον τουρισμό θα φέρει σε επαφή εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τουριστικές επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό μέσω συναφών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ.

Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς της Ευρώπης.

H νέα αυτή στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό υλοποιεί τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2026 να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του τομέα.

Η πρόεδρος της ΕΕ κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με επιστολή της στον αρμόδιο Επίτροπο τον καλεί να εντείνει τις προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση ενός ανθεκτικού και ανταγωνιστικού τουριστικού τομέα, με ορίζοντα το 2030.

Οι φορείς καλούνται να συνεργαστούν παραγωγικά και τα κράτη-μέλη να στηρίξουν αποφασιστικά το όραμα για τον τουρισμό.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος