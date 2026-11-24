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Δεν έχει σημασία μόνο πόσο περπατάμε καθημερινά, αλλά και πώς κατανέμουμε τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, οι σύντομοι και συχνοί περίπατοι φαίνεται να προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη σε ορισμένους δείκτες ρύθμισης του σακχάρου συγκριτικά με ένα συνεχόμενο περπάτημα ίδιας συνολικής διάρκειας.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της διακοπής της παρατεταμένης καθιστικής ζωής, ιδιαίτερα για όσους περνούν πολλές ώρες της ημέρας μπροστά σε έναν υπολογιστή.

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Τι έδειξε η νέα επιστημονική μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Obesity, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 30 ενηλίκων με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, μέσης ηλικίας 34 ετών.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες και ακολούθησαν διαφορετικά προγράμματα σωματικής δραστηριότητας για έξι εβδομάδες, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Taking frequent, short walks throughout the day improved certain measures of blood sugar regulation more than completing the same amount of walking in one continuous session, according to a new study. https://t.co/aGwScoMQrx https://t.co/CrLyEixAks — CNN International (@cnni) November 24, 2026

Η πρώτη ομάδα πραγματοποιούσε έναν συνεχόμενο περίπατο διάρκειας 45 λεπτών. Η δεύτερη ομάδα πραγματοποιούσε εννέα σύντομους περιπάτους διάρκειας πέντε λεπτών, με μεσοδιάστημα περίπου μίας ώρας. Παρότι η συνολική διάρκεια της άσκησης ήταν ίδια, τα αποτελέσματα παρουσίασαν αξιοσημείωτες διαφορές.

Οι συμμετέχοντες που περπατούσαν συχνότερα μέσα στην ημέρα εμφάνισαν καλύτερη ανοχή στη γλυκόζη, μικρότερες διακυμάνσεις του σακχάρου και μεγαλύτερη παραμονή των επιπέδων του εντός του επιθυμητού εύρους. Δεν παρατηρήθηκε, ωστόσο, αντίστοιχη βελτίωση στην ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Γιατί ακόμη και πέντε λεπτά περπατήματος κάνουν τη διαφορά

Όταν περπατάμε, οι μύες χρησιμοποιούν γλυκόζη για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Η επανάληψη αυτής της διαδικασίας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ημέρας ενδέχεται να βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί πιο σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Αντίθετα, η παρατεταμένη ακινησία περιορίζει τη μυϊκή δραστηριότητα, ακόμη και όταν έχει προηγηθεί μία οργανωμένη συνεδρία άσκησης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κατανομή της σωματικής δραστηριότητας μέσα στην ημέρα μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τη συνολική διάρκειά της.

Πώς να εντάξετε το περπάτημα στην καθημερινότητά σας

Μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να περιορίσουν τον χρόνο που περνάμε καθιστοί:

Περπατήστε για πέντε λεπτά κάθε ώρα εργασίας.

Κάντε έναν σύντομο περίπατο μετά τα γεύματα.

Περπατήστε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών.

Αποφύγετε την πολύωρη παραμονή στον καναπέ χωρίς διαλείμματα κίνησης.

Προτιμήστε τις μικρές μετακινήσεις με τα πόδια.

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