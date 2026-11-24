Snapshot Snapshot powered by AI

Αποστάσεις από τις ουκρανικές επιθέσεις της Κυριακής (22/11) σε δύο ρωσικά πλοία στο λιμάνι της Βεγγάζης παίρνει η Λιβύη, διαψεύδοντας ότι υπήρξε οποιαδήποτε «συνεννόηση» με το Κίεβο.

Σε ανακοίνωσή του, το τμήμα ξένων ΜΜΕ - που υπάγεται στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης - ανέφερε πως οι «ισχυρισμοί περί ύπαρξης συνεννοήσεων με την ουκρανική πλευρά όσον αφορά τα γεγονότα αυτά» είναι «αβάσιμοι».

Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο εικασιών, κατά τις οποίες η Τρίπολη έχει εμπλακεί ενεργά στις επιθέσεις του Κιέβου.

Η Ρωσία διατηρεί εδώ και αρκετά χρόνια στενές σχέσεις με το στρατόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

Η υπόθεση τροφοδότησε διερωτήσεις σχετικά με πιθανές πολιτικές συνέπειες και συνέπειες στον τομέα της ασφάλειας στη Λιβύη, καθώς και φόβους για επιδείνωση των εντάσεων ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα.

«Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται το έδαφος και οι εγκαταστάσεις της Λιβύης ως αφετηρία για εχθρικές ενέργειες», ανέφερε το υπουργείο, επαναλαμβάνοντας ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.

Το υπουργείο Άμυνας είχε αρνηθεί τότε ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας προκειμένου να εξαπολύσει drones εναντίον πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο, όπως είχε μεταδώσει το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Επικαλούμενο ουκρανική πηγή, το CNN είχε μεταδώσει πως Ουκρανοί χειριστές drones είχαν ανατπυχθεί στη βορειοδυτική Λιβύη από τα τέλη του 2025.

Θυμίζεται πως με ανάρτησή του στο «X» την Δευτέρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά θαλάσσια drones επιτέθηκαν σε δύο ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων η υπερσύγχρονη ρωσική κορβέτα «Mercury», η οποία βυθίστηκε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής σε μια «υποδειγματική επιχείρηση σε απάντηση στον ρωσικό πόλεμο».

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ζήτησαν από τον ΟΗΕ να διεξαγάγει έρευνα για την υποτιθέμενη παρουσία ουκρανικών δυνάμεων στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Σήμερα ο στρατάρχης Χαφτάρ μετέβη στην Τουρκία, σύμφωνα με το δίκτυο Alhadath, ενώ ο γιος και διάδοχός του Σαντάμ Χαφτάρ δήλωσε στο X ότι βρίσκεται στο Κατάρ.

Διαβάστε επίσης