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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στην περιοχή «Μύτη», έξω από το Λεωνίδιο Αρκαδίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του οχήματος.

Σύμφωνα με το leonidion.grσημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα απεγκλώβισαν τον οδηγό του αυτοκινήτου χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.